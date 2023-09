L’ultimo saluto ad Alessandro «La vita è un dono, custodiamola» 

Un corridoio di fiori candidi adagiati lungo il sagrato ha indicato il percorso di Alessandro Sanna fin dentro la chiesa di San Pietro, ad Assemini. Petali bianchi come la bara portata in spalla da chi gli voleva bene e non riesce ancora a credere a quanto è successo all’alba di domenica quando il 19enne ha perso la vita insieme ad altri tre amici giovanissimi nel terribile schianto in viale Marconi a Cagliari.

Dal pulpito

Ieri pomeriggio, la grande chiesa era colma, molti sono rimasti fuori. Non è stato facile per don Paolo Sanna pronunciare l’omelia. Il parroco, dopo aver espresso alla famiglia il cordoglio da parte dell’arcivescovo Baturi, ha voluto parlare di quanto preziosa e al tempo stesso fragilissima sia l’esistenza umana. Un invito ai giovani presenti a fare attenzione: «Dobbiamo vigilare – ha detto don Paolo – e non cadere nella logica del videogioco che ci porta a pensare che abbiamo infinite vite: nella realtà non possiamo resettare e ricominciare a giocare, abbiamo una sola vita e la dobbiamo proteggere. Questa circostanza dolorosa – ha poi aggiunto, rivolto agli adulti – sia l’occasione per un’alleanza educativa tra scuola, famiglia e chiesa che aiuti i ragazzi a vedere la vita come un dono: va vissuta intensamente ma custodita».

Sulla bara bianca una bella foto di Alessandro in una posa spiritosa che ben rappresenta il suo carattere sempre pronto allo scherzo e alla battuta. E forse anche per questo suo modo d’essere, che il giovane e promettente calciatore lascerà un vuoto incolmabile soprattutto nel cuore della sorella tredicenne che, nonostante il dolore, ha avuto la forza di salire sull’altare e leggere un dolcissimo messaggio di saluto con il quale ha ricordato il suo legame con l’amatissimo fratello: «Adesso mi dovrò abituare a non apparecchiare più la tavola per te. Mi hai spezzato il cuore, come farò a vivere senza di te?».

Gli amici

I primi banchi occupati da una numerosa e unitissima famiglia che si è stretta intorno a mamma Giuseppina e papà Gianfranco, a Umberto il fratello maggiore e ai cugini con cui Alessandro ha condiviso gran parte della sua troppo breve vita. Una delle zie con poche affettuose parole ha descritto “Sdrino” – così chiamavano Alessandro – e il suo carattere sempre allegro, ha ricordato che nonostante ormai fosse grande non perdeva l’occasione per chiedere alla mamma di abbracciarlo forte. Lungo la navata i suoi compagni di squadra, stretti l’uno accanto all’altro per farsi forza a vicenda – gli occhi rossi e inquieti – lo sguardo di chi si interroga su quello che appare come un brutto sogno. Alessandro è uscito dalla chiesa accompagnato dagli applausi e dal volo dei palloncini bianchi e celesti, il feretro ha attraversato la piazza antistante affollata da chi, non solo da Assemini ma anche da Decimomannu e da Elmas, ha voluto salutarlo in un caldo pomeriggio settembrino illuminato da un sole intenso. Così lo hanno accompagnato al camposanto: parlando di lui, ricordando il suo sorriso spento per sempre in una tragica mattina di fine estate.

RIPRODUZIONE RISERVATA