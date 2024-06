L’ultimo saluto a Tonino Puddu 

È rimasto lì, centro della piazza, che lui stesso ha realizzato e regalato alla città, per diversi minuti, perché tutti potessero dargli un ultimo saluto. Il feretro di Antonio Puddu, il re delle costruzioni, scomparso mercoledì nella sua casa di via Garavetti a Cagliari, avvolto dalle rose bianche, all’uscita della chiesa di San Giorgio ha trovato ad accoglierlo tantissime persone, giovani e meno giovani, che hanno fatto parte della sua lunga e intensa vita. Signor Tonino, così tutti lo chiamavano, è tornato per l’ultimo viaggio nella sua amata Quartucciu, la città da dove è partito negli anni Cinquanta per ridisegnare Cagliari distrutta dai bombardamenti.

Chiesa gremita

Troppo piccola la chiesa del centro storico quartuccese per accogliere tutte le persone che hanno voluto salutare quell’uomo che «non ha mai dimenticato le sue origini e la sua umanità». Oltre ad amici e familiari, presenti molte persone della Cagliari bene, rappresentanti politici, presidenti di associazioni, esponenti del mondo imprenditoriale sardo. Ma soprattutto numerosissimi dipendenti, ex dipendenti in pensione, titolari di ditte che hanno collaborato e collaborano con il “Gruppo Puddu”. Ma anche i suoi operai, gli stessi che fino a qualche anno fa andava a salutare in cantiere per assicurarsi che tutto andasse bene.

«Animo buono»

E della sua bontà ha parlato anche Don Franco Matta durante l’omelia. «Tonino è stata una persona dall’animo buono, in tutto quello che ha fatto ci ha messo l’amore e per questo tutto gli riusciva bene. È sempre stato vicino alla famiglia, ai suoi collaboratori e a tutte le persone che aveva intorno. La sua bontà la trasmetteva anche in cantiere dove si presentava sempre con semplicità e umiltà», ha detto Don Matta, ricordando la generosità e il suo percorso da buon cristiano.

La dolcezza di Puddu è stata evidenziata al termine della celebrazione anche dal nipote Antonio. Il giovane ha raccontato i primi passi percorsi con il nonno, degli insegnamenti per lavorare sodo e bene, ad amare la famiglia, a rispettare collaboratori e dipendenti e a metterci sempre il cuore. «Le cose gli sono venute bene proprio perché sono state fatte con il cuore», ha detto Antonio. «Grazie per tutto nonno e ora goditi il meritato risposo accanto alla tua amata Mariuccina». Parole che hanno acceso un lungo e commovente applauso verso un uomo che ha lasciato un’impronta ben solida in tutta la Sardegna, ma che ovunque andasse chiedeva all’autista di passare da Quartucciu: «Bollu biri chi esti tottu appostu in bidda» , raccontano alcuni quartuccesi, ricordando anche quando ancora giovanotto ogni domenica tornava per trovare i fratelli con L’Unione Sarda sotto braccio.

