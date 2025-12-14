VaiOnline
Lutto.
14 dicembre 2025 alle 01:06

L’ultimo saluto a Ninni Masala 

Lutto nel mondo dei geometri oristanesi (e noin solo) per la scomparsa di Antonio Masala, per tutti Ninni, figura centrale della vita del Collegio. Originario di Ghilarza, Masala aveva 86 anni e dal 1964 era iscritto all’Albo guidando il Collegio per oltre vent’anni.

«Professionista stimato e uomo delle istituzioni, ha rappresentato la categoria con autorevolezza, equilibrio e spirito di servizio, contribuendo in modo decisivo a rafforzarne il ruolo sul territorio. Il suo impegno, sempre improntato al dialogo e alla correttezza, ha lasciato un segno profondo», lo ricordano dall’Ordine dei geometri. «Ha guidato il Collegio con passione e senso di responsabilità, trasmettendo valori che restano», sottolinea il presidente Fulvio Deriu.

Ma Masala è sempre stato legato al suo paese, Ghilarza, tanto che era anche presidente dell’associazione archeologica culturale “Orgono”, fondata nel 1999. E sino a poco tempo fa proprio Masala, insieme ai soci dell’associazione, si facevano promotori di iniziative nelle scuole del Guilcier per far conoscere la storia dei sardi ai ragazzi. ( m. g. )

