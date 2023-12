L’ultimo saluto a monsignor Orro 

La Diocesi arborense in lutto: è deceduto ieri notte nella sua abitazione monsignor Graziano Orro. Originario di Solarussa, 80 anni compiuti ad agosto, fu ordinato presbitero nel 1968 da monsignor Sebastiano Fraghì. Fu vice parroco a San Vero Milis e dal 1980, e sino al 1988, guidò la comunità di Pardu Nou. Canonico del Capitolo Metropolitano, monsignor Orro è stato prima direttore dell’ufficio diocesano catechistico, poi direttore della Scuola diocesana d’organo e musica per la liturgia e dal 2017 al 2021 ha guidato l’ufficio diocesano per la liturgia. La grande conoscenza della musica lo portò anche ad insegnare al Conservatorio di Cagliari, a essere organista della Polifonica Arborense e direttore della Corale della Cattedrale. I funerali saranno celebrati oggi alle 11 in Cattedrale.

