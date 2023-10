L’ultimo saluto a Margherita Mayer Parenti e amici ammutoliti dal dolore 

L’abito scuro, lo sguardo basso. «Non ce la posso fare, non ce la posso fare», continua a ripetere Marcello Vigliotta.

Cammina a fatica, si fa spazio tra la folla riunita nel piazzale della chiesa di San Pio X, che d’un tratto sembra troppo piccolo. A pochi passi c’è suo figlio Edoardo, a fare i conti col dolore sordo che in un pomeriggio come tanti si è accanito contro la sua famiglia, rubando una moglie e una madre. «Non ce la posso fare, non ce la posso fare», dice Marcello. E lo ripete sino a quando oltrepassa la porta d’ingresso.

La bara color noce è lì, ai piedi dell’altare. Dentro c’è Margherita Mayer, sua moglie, morta giovedì, a 62 anni, davanti a migliaia di spettatori improvvisamente ammutoliti all’ippodromo di Tanca Regia.

Lo stesso silenzio assordante che risuona tra le bancate affollate, e tra i tantissimi presenti in piedi. Ci sono amici, parenti, colleghi, conoscenti. Tutti riuniti, increduli e con troppe domande destinate a restare senza riposta. Lacrime e sguardi attoniti la accompagnano nel giorno dell’addio, nel viaggio senza ritorno.

E non bastano neanche le parole del parroco a dare conforto. «Dio ci dice che dobbiamo sempre essere pronti», dice con voce solenne. Non oggi. Non era pronto Marcello, non lo era Edoardo né chi piange e rimpiange la dirigente veterinaria della Asl che era riuscita a sconfiggere anche il cancro diagnosticato nel 2017.

Perché Margherita era una guerriera, lo ricorda anche dopo l’omelia, Marcello, dall’altare. Che dopo qualche istante di silenzio trova la forza per gridarlo forte chi era la donna che oggi piange. Poi è il turno di Carlo, un amico arrivato da Roma, e di Edoardo: «Non c’è bisogno che la descriva. Era mia madre». Poche parole, quasi misurate, che arrivano dritte al cuore.

Nella stessa chiesa dove tre anni fa lui, Marcello, e tanti altri parenti avevano dato l’ultimo saluto alla mamma di Margherita.

