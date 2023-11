L’ultimo saluto a Lello Garau, morto nella lotta contro il fuoco 

Ieri pomeriggio, nella chiesa di San Francesco, a Capoterra, una folla di amici, parenti e semplici conoscenti si è riunita per commemorare Antonio Garau, 55enne, stroncato da un infarto due notti fa, mentre difendeva la casa di riposo in cui lavorava, minacciata da un incendio. Era un instancabile lavoratore e un vero eroe. Il parroco, don Gianni Locci, ha pronunciato parole toccanti durante l’omelia: «La fede – ha detto – ci guida in questi momenti di sofferenza e ci aiuta ad accettare che la dipartita di Antonio non rappresenta solo una disgrazia. Ricordiamo la sua umiltà, la sua disponibilità, il suo sorriso. Al giorno d’oggi si cerca di primeggiare ma il mondo sta diventando un luogo pieno di cialtroni, fatto di aria fritta. Con figure come quella di Antonio ci viene insegnato che il bene si fa in silenzio. La sua morte non è stata inutile: lascia a ciascuno di noi un esempio di vita da seguire. Da oggi abbiamo un santo in più: se in paradiso ci sarà bisogno di una mano, lui sarà pronto a tenderla».

Durante la cerimonia è intervenuta con grande emozione Valentina Garau, direttrice della casa di riposo in cui lavorava: «Ci sono persone che migliorano silenziosamente il mondo, che con pacatezza e discrezione entrano nella nostra vita e la rendono migliore. Persone capaci di insegnare le virtù di cui ognuno di noi ha bisogno. Grazie, Lello, continua a sorridere a noi da lassù». Presenti al funerale amministratori locali e i volontari che Garau aveva tentato di aiutare quella tragica sera.

