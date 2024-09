L’ultimo saluto a Gioele tra i bimbi in lacrime: «Ciao, fai buon viaggio» 

«Quel dolore che non può essere detto perché le parole non sono in grado di esprimerlo e non ha bisogno di essere spiegato». Padre Amedeo Salis, parroco della chiesa di Sant’Ignazio da Laconi, va al cuore del dolore che non si può dire ma si può quasi toccare e sembra prendere forma fisica nelle navate. Davanti a lui i genitori di Gioele Putzu, il bimbo di 10 anni ucciso da una porta da calcio nel campo di San Nicola a Ozieri, Ivan e Antonella che provano a sorreggersi a vicenda. E nelle prime file le piccole comunità dei bambini, seri come sanno essere. I compagni di classe della quinta, scuola primaria di San Simplicio, tutti con una rosa bianca in mano. Gli allievi della Kan judo Olbia, che arrivano in fila con il loro maestro Angelo Calvisi e indossano tutti il judogi, lo stesso che Gioele sfoggia con orgoglio insieme alla medaglia nella foto sulla piccola bara bianca. Il coro della parrocchia dove suonava la chitarra e si preparava alla prima comunione. Gioele non è più là dove fino a venerdì scorso scorreva la sua vita quotidiana, la scuola, la palestra, l’oratorio.

L’omelia

Ma Gioele c’è, dice padre Amedeo che usa il presente ma senza cercare di renderlo meno duro. «Sarebbe più giusto che tu fossi seduto qui con i tuoi amici di scuola o di judo o a suonare la chitarra. Sarebbe bello sentire ancora la tua voce, le tue preghiere, le tue domande che ponevi a tutti». Ora però le domande sono troppo difficili e il parroco non può che offrire la risposte della fede con parole che possono capire anche i bambini. «So che alle porte del Paradiso ti ha accolto la Vergine Maria perché è madre e il cuore di una madre è lo spazio privilegiato in cui ogni bambino cerca e trova la sua dimora e ti ha accompagnato da Gesù». Gioele è un tesoro che non è perso: «Chiedi a Gesù di consolare papà e mamma e tutti noi, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di cielo per passare al di là di questo mistero che ci sorpassa: ciao campione e a presto in paradiso».

La commozione

Nella chiesa si alza struggente la voce antica del coro di Ozieri, una ninna nanna logudorese, “Drommi fiore meu”. E un anghelu de deus istet acultzu a tie e b’istet dogni die , un angelo di Dio ti stia accanto e ci stia ogni giorno.

La parola passa ai bambini, il microfono è nelle mani di una compagna di classe: «Caro Gioele, sei volato in cielo come un aquilone colorato, ora sei un angioletto, spero che tra le nuvole ti divertirai e spero che tu possa cantare e ballare insieme agli angeli. Manchi a tutta la scuola e ci dispiace non vederti più, fai buon viaggio». I compagni di judo intanto escono di nuovo in fila accarezzando la bara. La aspettano fuori, gli occhi lucidi e le mani strette su uno striscione preparato in palestra: “Il tuo sorriso, la tua affettuosità, la tua gioia e la tua gentilezza ci accompagneranno sul tatami in ogni allenamento. Eri e rimarrai un bambino judoka speciale”.

L’addio

Sarà difficile lasciarti al mondo . Nel sagrato risuonano le note di “A modo tuo”, la canzone scritta da Ligabue per Elisa a raccontare il distacco dai figli che crescono. E nel bel mezzo del tuo girotondo non poterti proteggere . Rombano i motori degli amici motociclisti di papà Ivan, volano in alto i palloncini bianchi in un cielo all’improvviso sereno. In alto su questa terra e quel dolore che non ha parole.

