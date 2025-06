L’ultimo saluto a Gianluca Murru 

Faranno rientro in Sardegna oggi i familiari di Gianluca Murru, il cuoco domusnovese 35enne deceduto in un incidente in moto a Mentone in Francia. Esattamente un mese dopo il tragico incidente, i genitori Silvestro e Patrizia e la sorella Ilaria rientreranno a Domusnovas portando con loro le ceneri dello sfortunato giovane che è stato cremato circa 10 giorni fa a Nizza. I funerali si erano già tenuti il 20 maggio nella chiesa di Sant’Devote a Montecarlo dove il giovane lavorava in ristorante insieme alla sorella Ilaria. Mercoledì, alle 18, nella chiesa dell’Assunta, si terrà la messa commemorativa in onore dello sfortunato giovane appassionato di moto e surf. Una commemorazione attesa da tanti amici e parenti e conoscenti fin da quando si era diffusa la tragica notizia dell’incidente. Un incidente di cui ancora non si conoscono le cause e che si deve forse ad un malore accusato dal giovane, ad un guasto della sua Yamaha R1 o alla strada sconnessa. Tra l’altro, come ricostruito dai familiari, nella serata di quel tragico 8 maggio Gianluca Murru avrebbe dovuto dedicarsi a preparare un catering insieme alla sorella per l’indomani. Ha scelto invece di posticipare il lavoro per concedersi un giro in moto. Un giro con la sua amata R1 che, purtroppo, si è rivelato fatale.

RIPRODUZIONE RISERVATA