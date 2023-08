L’ultimo saluto a Franco Pala, medico di tutti: «Grande lavoratore, ha fatto sempre del bene» 

Per tutti Franco Pala era un medico speciale, ma soprattutto un uomo dal grande animo. E ieri in tantissimi si sono ritrovati nella chiesa della Medaglia Miracolosa, a San Michele il “suo” quartiere, per dargli l’ultimo saluto. Così il funerale del medico di famiglia, andato in pensione da non molto, è diventato l’occasione per rendergli omaggio. Impossibile, per i suoi assistiti, dimenticare il periodo pandemico: si è fatto in quattro per gli altri, forse trascurando proprio la sua salute.

La chiesa piena, ieri, è una testimonianza di quanto seminato nei suoi quarant’anni e più di lavoro al servizio degli altri. Sui social numerose le testimonianze d’affetto: «Dovevi fare ancora del bene», scrive una sua ex paziente. «Ti meritavi di goderti la pensione. Eri speciale, unico: la tua non era una professione ma una vocazione grazie anche alla tua cristianità». Un medico che è sempre stato presente nelle case delle persone che curava perché effettuava tantissime visite a domicilio. «Tutto il nostro caro quartiere di San Michele non ti dimenticherà mai. Grazie per tutto quello che hai fatto». Ieri, come richiesto dal presidente Edoardo Tocco, in Consiglio comunale c’è stato un minuto in silenzio per ricordare Pala.

