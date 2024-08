Profonda commozione ieri pomeriggio a Santa Giusta per l’ultimo saluto a Francesco Salis, il 44enne ucciso con una fucilata nella notte fra venerdì e sabato. In prima fila c’erano i parenti, la fidanzata e tanti amici. E intanto proseguono le indagini dei carabinieri, domani sono previsti nuovi accertamenti tecnici irripetibili sull’auto di Andrea Giuntoli, l’operaio 43enne accusato di omicidio volontario.

La storia

Secondo quanto emerso finora dalle indagini dei carabinieri Salis e Giuntoli avrebbero iniziato a battibeccare in un bar. All’origine dei contrasti che, pare andassero avanti da giorni, ci sarebbero gli apprezzamenti rivolti dall’operaio a una nipote di Salis. Venerdì sera la discussione è degenerata in via Dante: qui Salis prima brandendo un bastone e poi con una roncola avrebbe minacciato di morte il rivale. Da quanto emerso, i due erano molto vicini Salis avrebbe cercato di colpire Giuntoli che alla fine (forse nell'estremo tentativo di schivare la roncolata) ha esploso un’unica fucilata colpendo il muratore all’addome, sul fianco sinistro. Giuntoli si è allontanato e, rintracciato dai carabinieri a casa, ha ammesso la responsabilità. Sotto sequestro il fucile (caricato a pallini), la roncola e il bastone. Domani Giuntoli, assistito dall’avvocato Patrizio Rovelli, è atteso al comando provinciale dei carabinieri dove saranno effettuati accertamenti per verificare la presenza di tracce dello sparo nella Giulietta Alfa Romeo. Il legale chiederà l’acquisizione delle immagini di tutte le telecamere del paese e la verifica di eventuali tracce biologiche sulla roncola e il bastone. La famiglia Salis è assistita da Fabio Costa.

