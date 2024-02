L’ultimo saluto a Francesco Fois 

Samassi ha salutato per l’ultima volta Francesco Fois, l’imprenditore che negli anni Ottanta aprì il Biggest, una delle discoteche più importanti della Sardegna. Amici, parenti e compaesani si sono ritrovati ieri pomeriggio nelle chiesa della Beata Vergine Assunta di Monserrato per la cerimonia funebre. «Dio guarda lo slancio che ciascuno di noi ha posto nel realizzare una cosa nel bene, nel dare, nel far fiorire qualcosa, anche nel suo aspetto sociale», ha detto don Ignazio Siddi nella sua omelia.

Il ricordo

Il sacerdote ha ricordato Francesco Fois e la sua attività di imprenditore nel mondo dello spettacolo. «Ricordo quando negli anni giovanili nasceva il Biggest, un’attrattiva nel mondo degli anni Settanta – continua Don Ignazio – non c’erano telefonini, si viaggiava tra il cinema, la discoteca e il campetto per giocare a pallone. Quella di Francesco è stata un’illuminazione che in un territorio piccolo come il nostro ha portato a realizzare certe iniziative importanti. È un retaggio di carattere spirituale. Molti ragazzi giovani, anche della periferia e della zona di Cagliari, riempivano le nostre strade quasi come un fiume. Da un punto di vista spirituale, è stato un modo di associare la gente e permetterle di fare comunione. Francesco ha proposto questo nuovo modo di associazionismo, di stare insieme, una forma spirituale, magari inconsapevole, ma lo è. Ha favorito la vita comunitaria, lo stare insieme, in età giovanile ma non solo. Tanti i momenti di musica, di vicinanza e di amicizia, perché Francesco ha favorito queste occasioni, molta gente da questi incontri si sarà poi sposata, avrà messo su famiglia e il nostro star qui è motivo di grazie». Il Biggest è nato nel 1981 e si è subito imposto come un punto di riferimento per tutto il Sud Sardegna. Con il passare degli anni è diventato uno dei locali più importanti dell’Isola.

Nella grande discoteca di Samassi nel 1983 ha fatto tappa anche la giovanissima Veronica Ciccone, in arte Madonna. Francesco Fois, dopo qualche anno trascorso in Svezia, tornò nell’Isola alla fine degli anni Settanta.

