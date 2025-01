L’ultimo saluto a Francesca Deidda 

Sette mesi dopo la sua scomparsa, questa mattina alle 10 si svolgeranno i funerali di Francesca Deidda, la consulente finanziaria uccisa a 42 anni dal marito Igor Sollai, autotrasportatore di 43 anni, nella loro casa a San Sperate.

Appuntamento alle 10 nell'oratorio della parrocchia di San Sebastiano, piazza Padre Pio, a Elmas, il paese di origine di Francesca Deidda. Sarà presente anche una folta delegazione da San Sperate, il paese dove Francesca Deidda era andata a vivere insieme al marito. I familiari di Igor Sollai hanno annunciato che manderanno una corona di fiori in segno di cordoglio, per esprimere loro stessi il rammarico e la vicinanza per quanto accaduto.

Soltanto nei giorni scorsi, dopo mesi di indagini e di rilievi scientifici, la Procura ha restituito il copro di Francesca ai familiari e autorizzato lo svolgimento dei funerali e del seppellimento. (red. pro.)

