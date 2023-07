L’ultimo saluto a Davide che vive nel dono agli altri 

Chiesa e piazza gremite ieri pomeriggio a Luras per l’ultimo saluto a Davide Unida, l’uomo ucciso durante un litigio. I luresi si sono stretti intorno alla famiglia della vittima. Don Umberto Deriu ha celebrato la messa, il sacerdote è stato molto duro, condannando senza scusanti il gesto di violenza che è costato la vita a Davide. C’erano i i coetanei con i quali stava organizzando la festa patronale. Hanno colpito le parole del fratello della vittima, Andrea, che ha parlato della donazione degli organi, il gesto di generosità di Davide: «Ha dato una seconda possibilità di vita a persone che non conosceva. La sua vita continua a fluire, a connettersi e a crescere attraverso gli altri, continua a vivere in ogni respiro e in ogni battito di cuore».

