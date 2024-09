L’ultimo saluto a Cristian tra lacrime e palloncini 

Giorgia è scesa dalla macchina con la fotografia del fratello stretta al petto, tra la folla in lacrime, accompagnata da mamma Nadia e papà Luigi. Un giorno disperato quello di ieri per la famiglia Martinez che ha dovuto dire addio a Cristian, nella parrocchia di San Giuseppe, troppo piccola per accogliere tutte le persone che hanno voluto bene al ragazzo di 15 anni, vittima di un incidente in scooter avvenuto mercoledì sera, in via Ungias, quando lo studente si è scontrato con una Apecar che procedeva in direzione opposta. C’erano i compagni di scuola dell’Istituto d’Arte, ieri chiusa, con i docenti e il dirigente, la squadra di basket della Koral, atleti e coach, gli amici di sempre, disperati e, tra gli altri, il sindaco Cacciotto, seduto in chiesa. Fuori tantissima gente e un furgone stracarico di fiori che non hanno trovato posto davanti all’altare. Il parroco, don Leonardo Idili, ha voluto ricordare il momento felice del battesimo di Cristian, spiegando anche che da giovane educato e gentile quale era, di sicuro in quel batter d’occhio tra la vita e la morte, «non ha lasciato questo mondo senza esprimere la sua gratitudine». All’uscita della chiesa sono volati in cielo i palloncini bianchi, portati via dal vento di libeccio.

