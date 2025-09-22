VaiOnline
Il lutto.
23 settembre 2025

L'ultimo saluto a Collu, guidò per 4 anni la Giunta provinciale 

Ieri si è spento, all’ospedale San Martino, l’86enne Ezio Collu. Storico esponente del Partito socialista italiano, aveva ricoperto per diversi anni la carica di sindaco di Arborea, paese dove abitava, occupando però anche i banchi dell’opposizione.

Ma non solo, nel corso della sua lunga carriera politica ha vestito anche la fascia azzurra che spetta al presidente della Provincia di Oristano. E nel luglio 2024 non aveva voluto mancare alle diverse iniziative promosse per ricordare il primo mezzo secolo di storia dell’Ente di via Carboni.

Durante un incontro aveva preso la parola per ricordare le tante iniziative portate avanti durante il suo mandato, dal 1990 al 1993, tra l’aeroporto di Fenosu e la battaglia per portare anche in città i corsi universitari.

Ezio Collu, oltre alla suo impegno politico, era molto apprezzato per la sua attività professionale: è stato dipendente amministrativo dell'enopolio di Arborea, gestito allora dalla Cooperativa sociale vitivinicola della riforma agraria di Arborea, edificio che ora ospita un centro commerciale. Le esequie si terranno domani, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Arborea. ( s. p. )

