L’ultimo saluto a Baudo tra centinaia di rose rosse 

Tante, tantissime rose rosse. Nel cuscino sopra il feretro, nei quattro mazzi posti su altrettanti piedistalli avorio, nelle corone depositate da Rai e istituzioni. Fiori dello stesso colore del sipario dietro la bara di Pippo Baudo, scomparso sabato a 89 anni.

L’ultima scenografia

È questo il colpo d’occhio della camera ardente al Teatro delle Vittorie di un presentatore che è stato capace di condurre 13 Festival di Sanremo e di cambiare il modo di fare tv in Italia. Ad attraversare quest’ultima scenografia allestita per lui, oltre a fan e familiari, sono stati tantissimi volti dello spettacolo, tutti toccati dalla sua eredità culturale in un modo o nell'altro. Un vero omaggio collettivo, durato fino alle 20 di ieri sera, e che si ripeterà oggi dalle 9 alle 12, prima dello spostamento della salma a Militello in Val di Catania, dove domani è previsto il funerale.

L’emozione

I primi ad arrivare sono stati il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, l’avvocato Giorgio Assumma, Gigi Marzullo e Gloria Guida. Poi, è stato il turno dell’ex moglie di Baudo, Katia Ricciarelli, e di Mara Venier, entrate a braccetto e sedute nello spazio riservato alla famiglia.

La loro emozione si è rivelata tutta negli abbracci: prima quello al direttore generale della Rai, Roberto Sergio, poi alla figlia Tiziana e all'assistente di Baudo. Poi, Ricciarelli è uscita con gli occhi lucidi e una delle tantissime rose tra le dita.

È stato un continuo via vai di facce emozionate, da Eros Ramazzotti a Max Giusti a Fabrizio Moro passando per i Jalisse e Lino Banfi. Quest’ultimo ha ricordato, tra il serio e il faceto: «Scherzavamo sempre sul fatto che eravamo le 4 B del ‘36. Banfi, Baudo, Bergoglio e Berlusconi. Ahimè, sono rimasto solo io».

Le sue “scoperte”

Ma soprattutto sono stati tanti coloro che allo storico presentatore devono qualcosa. «Credeva tanto in me, neanche io ci credevo tanto come ci credeva lui all'inizio», ha confessato Giorgia, giunta al Teatro mano nella mano con Gianni Morandi e uscita dalla camera ardente dopo aver pianto tra le braccia di Dina, storica collaboratrice di Baudo. «Se non ci fosse stato Pippo nel '93 e poi nel '94, nel '95, e pure negli altri anni per un semplice consiglio, sicuramente avrei fatto un percorso diverso».

Come lei pure Morandi, che dentro il teatro ha recitato l'Ave Maria. «Mi ha aiutato nei momenti di difficoltà», ha detto l'artista bolognese, come quando «negli anni '80 ero un po’ sparito dal giro e lui mi chiamò». Tra i ricordi ripescati dalla Pausini, giunta con un mazzo di rose bianche insieme a Paola Cortellesi e Riccardo Milani, i consigli ricevuti. «Ricordati Laura, devi cantare canzoni eterne, non ti accontentare di cantare». Ma non solo. «Mi ha molto spronata a non farmi mangiare da quello che era la responsabilità di questo mestiere e dimenticare la parte privata. Un consiglio di vita vero».

La Rai

Sono arrivati anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e i vertici Rai. L'amministratore delegato Giampaolo Rossi, ha detto che sulla proposta di intitolare il Teatro delle Vittorie (fatta da Banfi) a Baudo la decisione andrà presa dal cda.

Intanto, il camerino principale dell'Ariston a Sanremo avrà il suo nome. «Sarà un onore entrarvi», ha detto Carlo Conti. E a chi gli ha domandato se si senta un suo erede ha ribattuto: «No, non esistono eredi, impossibile esserlo».

