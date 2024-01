L’ultimo omaggio degli ex rossoblù «Addio amico» 

«L’unica cosa che non è riuscito a fare è fumare un ultima sigaretta. Sono sicuro che lo stia facendo adesso, mentre ci guarda da lassù», dice con una voce quasi in falsetto il signor Franco, arrivato ieri fin dal primo mattino all’ospedale Brotzu. Si commuove, poi applaude e pronuncia il suo nome, «Gigi», quando il feretro lascia la camera mortuaria, direzione stadio. Forse anche accogliendo l’invito della direzione sanitaria che aveva chiesto di evitare di arrivare in massa per non intralciare l’attività dell’ospedale, non sono in tanti quelli che arrivano al Brotzu per l’ultimo saluto a Gigi Riva. Alcuni però non sono proprio voluti mancare. Stanno davanti alla camera mortuaria in silenzio e in punta di piedi. Persone comuni, tifosi, ma anche ex rossoblù: come Beppe Tomasini, Adriano Reginato, Gigi Piras, Renato Copparoni, solo per citarne alcuni. Tra loro anche Riccardo Milani, il regista-amico che gli ha dedicato “Nel nostro cielo un rombo di tuono”. «L’ho sentito l’ultima volta sabato sera, ora Gigi è nell’Olimpo, dove merita di stare, anche se lui avrebbe preferito stare seduto sulla sua poltroncina a fumare una sigaretta», dice.

Il dolore

Tutta la Sardegna sperava che Riva ce la facesse, anche se la diagnosi era difficile per una persona di quell’età (vasculopatia grave). E nessuno aveva messo in conto che sarebbe arrivato il tempo in cui fare i conti con una figura così grande, così importante per la Sardegna e per l’Italia, un compito che sarà riservato più ai libri di storia che alla cronaca del presente. Perché come Gigi Riva, nessuno mai. La morte del mito è arrivata inattesa. Anche perché «lui ci aveva abituati bene», dice ancora Franco. «Gigi era immortale».

Vecchie glorie

La Sardegna che si ferma di colpo non era preparata a dire addio a quest’uomo che da oltre cinquant’anni ha colonizzato l’immaginario collettivo dei sardi, diventandone estasi. La verità è questa. «Gigi ha rivitalizzato la Sardegna in un periodo in cui ci chiamavano pecorai, pastori», dice Roberto Copparoni, tra giovanili e prima squadra nell'anno dello scudetto e poi compagno di squadra di Riva sino al 1976. «Era il simbolo, il più amato da tutti, non sono a Cagliari. Forse è stato l’unico giocatore mai fischiato, mai criticato. Un simbolo per l’Italia, un modello per me. Ci siamo conosciuti quando avevo 16 anni, Gigi mi ha aiutato, mi ha fatto crescere. Oggi piango un fratello che non c’è più», aggiunge. Gigi Piras ricorda come sia stato “difficile” prendere il suo posto. «Sono arrivato al Cagliari quando avevo 16 anni, a 17 ho cominciato a giocare in squadra con lui. Insieme abbiamo giocato per 6-7 anni, poi lui ha smesso. E io sono quello che ha preso il suo posto: era una maglia che pesava moltissimo, tutti sappiamo che campione è stato».

Al Brotzu c’è anche Beppe Tomasini: «Era un uomo eccezionale, bravissimo, onesto, serio, altro non posso dire». Cita un aneddoto. «In una partita con la Juve c’era la maglia di Gigi attaccata all’Amsicora nello spogliatoio perché lui aveva un infortunio e non poteva giocare. Esce Boninsegna e mi dice “quella maglia lì la devi mettere tu”. Dopo due minuti Scopigno mi chiamò e mi disse che Gigi aveva uno stiramento e non poteva giocare, quindi la sua maglia la dovevo indossare io. All’annuncio della formazione, quando hanno pronunciato il mio nome con la maglia numero 11, sono piovuti i fischi. Indossare la maglia numero 11 sulle spalle era un peso non indifferente».

L’applauso

Quando a mezzogiorno e mezza dalla camera mortuaria del Brotzu esce il feretro scortato da polizia municipale, polizia e carabinieri, verso la Unipol Domus, parte un applauso composto. Poi, di nuovo il silenzio. «Ha avuto una vita incredibile, oggi è il giorno più triste della mia vita», dice una ragazzina appena adolescente, con lo zaino del Cagliari sulle spalle. Che ne sa lei di Riva? «Tutto quello che si deve sapere su un uomo che ha scritto la storia di questa terra».

