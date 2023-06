L’ultimo negozio di alimentari ha abbassato la serranda 

Le serrande dell’unico negozio di alimentari del paese si abbassano. Il negozio di Maria Pili, 66 anni, ha chiuso i battenti. Una decisione irrevocabile presa dalla signora che gestiva il negozio con passione dal 1989. Tra le motivazioni che hanno spinto alla cessazione dell’attività commerciale anche il caro bollette.

Già nel novembre del 2022 la signora Pili aveva manifestato le difficoltà legate ai costi dell’energia elettrica: a conti fatti non era più conveniente tenere aperto. Il suo negozio era un punto di riferimento per il paesino. «Sono dispiaciuta soprattutto per quelle persone anziane che non hanno la disponibilità di un’auto per andare a fare la spesa fuori da Elini – ha spiegato Pili – ma non ci sono altre alternative». Trentaquattro anni dietro il bancone saranno un bellissimo ricordo che Maria Pili custodirà per sempre. Chiuso un capitolo si guarda al futuro. La negoziante non rimarrà con le mani in mano. «Sono nonna e mi piace moltissimo l’agricoltura – ha raccontato Pili – per cui mi dedicherò alla mia famiglia e alla campagna, voglio continuare a tenermi attiva». L’attività ha resistito per tantissimo tempo e per i paesani sarà strano vedere la storica bottega di via Lamarmora chiusa. Ormai era uno dei simboli della comunità e chi sa se quella saracinesca abbassata invoglierà qualcuno, nei prossimi mesi, a riaprire bottega.

RIPRODUZIONE RISERVATA