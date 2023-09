L’ultimo medico rurale: addio al camice 

Da venerdì Villacidro avrà un medico di famiglia in meno: il dottor Salvatore Erbì va in pensione, dopo 38 anni di lavoro e migliaia di pazienti visitati, «alcuni dei quali – racconta – curo dal momento in cui sono entrato in servizio». L’addio a 68 anni: «Contavo di lasciare a 70 – confida – ma il carico di lavoro eccessivo mi ha quasi costretto ad anticipare i tempi. Le criticità della nostra professione non arrivano oggi: da anni noi medici di famiglia siamo stati abbandonati dalla politica e dall'amministrazione. Il sistema sanitario non ha alcuna sensibilità verso la nostra professione e il nostro ruolo nelle comunità in cui operiamo. Il ricambio generazionale nella medicina di base è inesistente ma ci si aspetta che noi medici di famiglia nati negli anni ‘50 continuiamo a correre e muoverci come avessimo vent'anni. Ho speso una vita cercando di essere un medico sempre presente per tutti: ora non mi sento più in grado di svolgere il mio lavoro come un tempo. Per questo ho deciso di farmi da parte».

Pioggia di messaggi

Mentre parla, il dottore continua a compilare e imbustare ricette. Ogni tanto sbircia il cellulare: in un’ora si sono accumulate decine di messaggi WhatsApp da leggere.«Ho iniziato la mia carriera qui a Villacidro nel 1985, facendo le sostituzioni dei vecchi medici locali e la guardia medica», prosegue: «Pian piano ho fidelizzato i miei pazienti. Ho sempre viaggiato sull'ordine dei 1.500, con l'emergenza attuale sono arrivato, come altri colleghi, a 1.800. Sono un medico vecchia scuola: non somministro solo terapie, ho sempre cercato il dialogo, il legame umano, la condivisione e l'alleanza col paziente. Ci ho sempre messo un forte impegno emotivo. Già con i vecchi massimali non era semplice: ora sento di essere inadatto, di non riuscire a fare quanto vorrei. A pagare il prezzo maggiore sono le persone più fragili: gli allettati. Un tempo riuscivo a fare fino oltre cento visite domiciliari al mese, ora riesco a spostarmi dall'ambulatorio solo per le urgenze».

Il candidato più votato

La vocazione di Salvatore Erbì, che è anche geriatra, ha radici solide: «Non ho mai voluto fare un concorso ospedaliero di medicina pubblica. Mi sono sempre sentito nel profondo un medico di famiglia. Un medico rurale, parte della mia comunità». Il legame con Villacidro lo ha portato due volte a candidarsi nelle liste elettorali: la prima nel 1990 in cui è stato letto consigliere comunale indipendente nella giunta del Partito socialista, la seconda nel 2007 quando, con 670 preferenze, è stato il candidato più votato. «Da medico di famiglia – ricorda – ho colto fermenti, disagi, piccoli e grandi segnali dei miei concittadini. Non me la sono sentita però di lasciare l'ambulatorio o dividere il mio tempo fra politica e camice. Ho rinunciato alla candidatura a primo cittadino. Nessun rimpianto: è stata una scelta di cuore».

Fra la gente

Erbì non ha dubbi: «Si diventa medici di medicina generale non all'Università né all'ospedale ma fra la gente. Molti giovani si approcciano alla professione come se bastassero le competenze teoriche o tecniche, poi fuggono dal carico di incombenze che comporta il servizio nei “comuni marginali”, dove gli anziani spesso parlano solo in sardo, passano in ambulatorio con la scusa della ricetta per un consiglio e due chiacchiere per sfuggire la solitudine che si respira in un territorio sprovvisto di centri di aggregazione per la terza età».

Il futuro? Il dottor Erbì cercherà riposo nelle buone letture e negli affetti famigliari («Così che mio figlio, quando rincaso la sera, non chieda più a mia moglie: “Chi è quel signore alla porta?”») e si concentrerà sulla scrittura: giornalista pubblicista, ha collaborato col mensile Omeca, rivista dell'Ordine dei medici di Cagliari, e pubblicato due libri (“Di tacco e de puntera” nel 2003 e “Sciapotei” nel ‘19).

