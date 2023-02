L’ultimo incrocio in B firmato Zola-Suazo 

Per il Cagliari tendenza da invertire col Genoa: ha buoni precedenti in casa, ma dopo il 3-1 del 20 settembre 2019 gli ospiti hanno conquistato le due gare seguenti. Per Claudio Ranieri un ricordo molto dolce: la sua prima vittoria interna da allenatore in Serie A fu proprio contro i rossoblù liguri, 1-0.

La prima volta

Il 30 dicembre 1990 va in scena la 14ª giornata. Il Cagliari neopromosso ha vinto solo una volta (a Napoli alla 2ª, al Sant'Elia tre pareggi e altrettante sconfitte) ed è ultimo a 6 punti, -5 dalla quintultima, ma due settimane prima ha rimontato la Juventus da 2-0 a 2-2 avviando quella che sarà la gran rimonta salvezza. Col Genoa, sesto a -4 dalla vetta, la gara si decide in avvio: al 9' Fonseca ne salta due sulla destra, rientra sul sinistro e fa partire un cross innocuo, che però il portiere Braglia calcola malissimo facendosi sfuggire il pallone dalle mani e accompagnandolo in rete. Un autogol casuale, ma è la svolta: l'1-0 non cambia più e vale l'aggancio al Bologna penultimo.

Il bilancio

In casa 21 vittorie del Cagliari, 8 del Genoa e altrettanti pareggi. L'ultimo incrocio in B, dove c'è una striscia aperta di quattro successi di fila, è il 2-0 del 21 dicembre 2003 sempre al Sant'Elia: gol d'autore, Zola e Suazo.