L’ultimo grande show di Benito Urgu 

Signori e signore, «prego si accodomino, prendano una sedia e si assederino»: Benito Urgu ha qualcosa da dire ai suoi fans. I baffi e la berritta più famosi d’Italia fissano un importante appuntamento per il 5 aprile all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari per un ultimo, grande show. Biglietti in prevendita da questa mattina. Sarà il suo addio alle scene, ma anche un occasione per raccontarsi, ripercorrendo i momenti più importanti della sua carriera, con l’ironia, mai banale, che lo ha reso noto. Una carriera durata più di 60 anni, 7 film, 15 tra programmi televisivi e lavori teatrali, circa un centinaio di incisioni tra 45 giri, LP e musicassette. Questi i numeri di Benito Urgu, il grande comico, cantante, cabarettista con il quale sono cresciute e si sono divertite intere generazioni non solo di sardi. Un personaggio con la P maiuscola, che ha reso grande la nostra Isola attraverso un estro creativo senza precedenti.

Su il sipario

“Benito Urgu #forever” sarà l’occasione per i più giovani di scoprire il suo mondo, e per i più grandi di rivivere una full immersion tra personaggi, canzoni, modi di dire e battute sagaci che hanno segnato il ritmo del tempo. «Sul palco io, dietro ad una cornice ad altezza uomo, e visto che l’uomo sono io, sarà bassa», racconta sorridendo alla conferenza stampa di presentazione, ieri ai Giardini dell’Athlon di Cagliari. «Ci saranno tante sorprese, e molte novità rispetto al mio repertorio più conosciuto. Cose che ho tenuto nascoste per riservatezza ma che oggi mi sento di voler regalare al pubblico. Ho scelto Cagliari perché è stata il mio trampolino di lancio, il luogo dove tutto è iniziato e dove sono stato accolto, sin dall’inizio, con grande affetto».

Gli amici

La presentazione dello spettacolo alla stampa, e il suo annuncio ufficiale di addio alle scene, sono stati l’occasione per ritrovare vecchi amici e fan, salutandoli senza rammarico, ma sempre con il sorriso “sotto i baffi”. Lacrime ce ne sono state, ma solo di gioia e commozione per la fine di una carriera senza eguali. Quelle di Alessandro Pili, ad esempio, che Urgu saluta descrivendolo come «un figlio al quale lascio la mia eredità, quella di continuare a far ridere i sardi. Gli passo il testimone certo che farà un grande lavoro». Presenti alla conferenza, in prima fila ad applaudire il grande comico, anche il presentatore Giuliano Marongiu e il figlio dell’indimenticabile Gigi, Nicola Riva.

La carriera

Nato da madre e padre bosani e cresciuto ad Oristano, si è distinto sin da giovanissimo per lo spirito goliardico e il particolare acuto senso dell'umorismo. Il suo primo grande successo arriva con il mitico brano “Cambale Twist", interpretato insieme al gruppo dei Barritas (che prende spunto dal soprannome di Benito che è Berrita, l'omonimo copricapo sardo), che ha catturato l'attenzione del pubblico italiano e ha raggiunto vette di popolarità inaspettate quando è stato trasmesso dalla Rai. Poi la celebre "Sexy Fonni", una parodia del famoso "Je t'aime... moi non plus" di Serge Gainsbourg e Jane Birkin, che ha raggiunto l'ottavo posto nella classifica di vendite in Italia nel novembre del '77. Negli anni seguenti ha dato vita a uno spettacolo comico-musicale insieme alla sua nuova band, I Porsei, con personaggi diventati pure icone del divertimento popolare, che è stato registrato e messo in commercio, diventando la musicassetta più venduta di tutti i tempi in Sardegna. Dopo aver raggiunto il successo nei palinsesti televisivi regionali, è diventato una presenza nazionale con apparizioni in programmi come “Torno Sabato”, “Colorado Cafè” e “I migliori anni”. Anche nel cinema, Urgu ha lasciato il segno, partecipando a diverse produzioni di successo come “Bianco di Babbudoiu” nel 2016, “L’uomo che comprò la luna” nel 2019, “Mollo tutto e apro un chiringuito” nel 2021.

Il futuro

Attualmente, Urgu divide il suo tempo tra la Sardegna e Cuba, continuando a fare radio e a godersi la vita. All'età di 85 anni desidera rallentare il ritmo del lavoro e godersi il tempo libero. «Ma non abbandonerò i miei “Urgufans”, tutte le mattine sono online per salutarli ed abbracciarli». I suoi canali social, che contano oltre 300 mila followers, resteranno attivi per regalarci, oltre le battute e gli iconici sketch, degli scorci della sua vita personale. Urgu ci mostra il suo amato gatto, le sue galline, la natura, il cibo che prepara, mostrando l’uomo semplice, sensibile e empatico che si cela dietro l’artista dalla travolgente simpatia. La sua è una storia straordinaria nel mondo dello spettacolo. E la sua arte continuerà a ispirare e divertire, per sempre.

