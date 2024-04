L’ultimo emporio chiude i battenti dopo sessant’anni 

Eligio Murru e Delfina Murru si fermano qui. Lo storico emporio della coppia chiuderà domani dopo 62 anni. Invero, la licenza originale dell’attività risale agli anni Venti del secolo scorso. L’emporio vende tabacchi, quotidiani, riviste e articoli per la casa. È solo l’ultimo negozio che in paese abbassa le serrande: a parte due bar, un pub, una macelleria, una farmacia e un consorzio agrario non è rimasto altro. Da due anni non c’è un alimentari - sono in corso i lavori per l’apertura di un minimarket - e ora anche acquistare le sigarette è vietato. «Siamo dispiaciuti», ammette Eligio Murru, 86 primavere sulle spalle. Ha aperto il tabacchino nel 1962 in piazza Municipio, poi otto anni dopo è avvenuto il trasferimento nell’attuale sede di via Umberto. «In 62 anni i giorni di ferie si possono contare sulle dita delle mani», racconta l’esercente. «Questa chiusura - dichiara Tiziana Murru, numero due della Giunta comunale - che ci auguriamo sia solo temporanea, nell’attesa del passaggio di consegne a eventuali nuovi titolari, ci lascia un certo senso di nostalgia per un tempo che cambia velocemente. Tuttavia non possiamo non considerare che nuove attività hanno visto la luce recentemente. Pensiamo al ristorante di Mullò e al locale di Pedra Prana, strutture affidate a privati per le proprie attività. A tutti coloro che scelgono di fare impresa a Triei offriamo sostegno. Non a caso anche il Comune ha scelto di investire per esempio realizzando il Borgo Serra ‘e Pinna, struttura ricettiva che crediamo possa divenire volano per l’economia». (ro. se.)

