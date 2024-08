L’ultimo dono di Paola, angelo volato via 

Una giornata serena trascorsa al mare, la telefonata alla mamma per non farla preoccupare, «Sto rientrando», e poi il viaggio verso Sassari in macchina, da sola, sulla statale 291. Dove Paola Sanna ha incontrato la morte, a soli 26 anni. Ieri, dopo tre giorni in Rianimazione, la studentessa universitaria ha cessato di vivere. Troppo gravi le lesioni riportate nell’incidente di lunedì, uno schianto che ha spezzato i suoi sogni: stava per conseguire la laurea in ingegneria chimica all’Università di Cagliari.

Il dramma

Nel tratto di strada che collega la quattro corsie al bivio di Rudas, la Yaris presa in prestito dalla mamma era entrata in collisione con una Honda Crv con a bordo una famiglia di turisti italiani. Un frontale devastante, cinque feriti. Lei era rimasta intrappolata nell’abitacolo, in condizioni disperate. Più volte era stata rianimata dal personale del 118, mentre i genitori non capivano le ragioni di quel ritardo, preoccupati per la loro figlia. Paola Sanna era stata subito ricoverata al Santissima Annunziata, in Rianimazione, in prognosi riservata. Qui i medici le avevano indotto un coma farmacologico, mentre il popolo dei social lanciava appelli per una raccolta di sangue in suo nome. La speranza di un recupero era appesa a un sottilissimo filo.

Nata a Cagliari ma sassarese, appassionata di sport, atleta di triathlon, studi al Politecnico di Torino e all’Università di Cagliari. «Ha praticato Triathlon tutta la sua giovinezza, con ottimi risultati in campo regionale e nazionale, – ricorda il triatleta e coach Fabrizio Baralla – era solare, tecnicamente dotata e determinata, ha sempre affrontato le sfide con entusiasmo, contagiando chi le stava vicino».

Il dono

La sua prematura scomparsa ha smosso sentimenti di rabbia e dolore in chi la conosceva e le voleva bene. Gli amici hanno presidiato l’ospedale sperando in un miracolo. Ieri pomeriggio, la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire: trascorsi i termini di tempo necessari per l’osservazione i medici ne hanno decretato la morte ufficiale. «In questo momento difficile e delicato, la famiglia ha rispettato la dichiarazione di volontà alla donazione degli organi della ragazza, - ha dichiarato Lucia Anna Mameli, direttrice sanitaria dell'Aou di Sassari - si è proceduto all'accertamento di morte cerebrale e all'osservazione necessaria prevista dalla norma per procedere all'espianto degli organi». Sul fronte delle indagini sulla dinamica dell'incidente la polizia stradale ritiene ci sia stata una invasione di corsia perché una delle due auto procedeva in contromano.

RIPRODUZIONE RISERVATA