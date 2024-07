«L’ultimo dono della mia Marika» 

Dal dolore è nato un gesto di grande carità. Importanti macchinari e presidi medici sono stati donati al reparto di Cardiologia dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale nel nome di Marika Pes, la 15enne di Gonnosfanadiga, studentessa della seconda D del liceo delle Scienze applicate Marconi-Lussu morta il 18 aprile a causa di una grave infezione cerebrale.

La cerimonia

Martedì la consegna di un monitor saturimetro, un defibrillatore monitor, un deambulatore e una carrozzina acquistati grazie alle donazioni della comunità di Gonnosfanadiga e degli amici di Marika raccolte da parte dell'associazione Madri Cristiane della parrocchia Sacro Cuore di Gonnosfanadiga della diocesi di Ales-Terralba in favore della Asl del Medio Campidano, apparecchiature destinate all’unità operativa di cardiologia - Utic dell’ospedale. Prima della consegna ufficiale Sabrina Foddi, mamma di Marika, Gianna Maria Floris, presidente delle Madri Cristiane, il parroco del Sacro Cuore, don Giorgio Lisci, il direttore di Cardiologia Gianfranco Delogu, la dottoressa Margherita Casula e la coordinatrice infermieristica Laura Cabua si sono riuniti in un momento di raccoglimento per la quindicenne andata via troppo presto.

Il ricordo

«Abbiamo chiesto per Marika non fiori ma opere per fare del bene – racconta Sabrina Foddi – Noi abbiamo dato l’idea e l’associazione Madri Cristiane si è subito adoperata per la raccolta dei fondi. Marika era piena di vita, adorava la matematica e da grande sognava di diventare ingegnere. Giocava a pallavolo, ma seguiva anche il calcio ed era tifosissima del Cagliari: col padre Fabrizio e la sorella Manuela andavano sempre a vedere il Cagliari in curva Nord. Ora viviamo come se fossimo in apnea. Marika si impegnava in qualunque cosa facesse, nell’oratorio, nello sport, si donava agli altri senza mai imporsi e quando è stata male, tanta gente ci è stata vicina, abbiamo sentito tanto affetto e collaborazione».

Poche parole sono state messe su una targa dal personale di Cardiologia: «A te, che hai saputo trasformare la disperazione e il dolore in dono. Grazie Marika». È emozionato anche il responsabile della cardiologia, Gianfranco Delogu : «Questo gesto ci consentirà di far continuare a vivere Marika nel suo bellissimo ricordo e curare al meglio le persone che ne avranno bisogno». In prima linea anche don Giorgio Lisci: «Poter trasformare il dolore in un gesto d’amore solo così si può sublimare quella perdita, quella sofferenza, che diventano presenza e sostegno. La carità era presente in Marika, che è stata un dono per tutti quelli che l’hanno conosciuta». Gianna Maria Floris ha messo in moto una grande catena di solidarietà: «Grazie ai genitori tutto questo si è trasformato in dono e Marika ha guidato tutti noi verso un’opera che aiuterà la comunità».

