L’ultimo dono della maestra Filomena 

Sessantun libri, per un valore stimato di 900 euro, da parte della famiglia della compianta “Maestra Mena”, saranno consegnati all’Amministrazione Comunale, che esprime apprezzamento e gratitudine e andranno ad accrescere il patrimonio librario della biblioteca comunale.

Filomena Ligas, nota Mena, scomparsa lo scorso maggio, è stata la maestra di centinaia di scolari serramannesi e in ognuno ha lasciato un ricordo indelebile per la sua passione e vocazione all’insegnamento.

«Un’idea nata dai dipendenti della mia azienda, che hanno pensato di “investire” le diverse donazioni ricevute in quello che per mamma era il suo mondo», commenta Alessandro Cireddu, titolare di Studio-A Automazione Srl e figlio della maestra Mena, «questa donazione vuole essere un lascito di carattere morale in favore della collettività e in particolare modo delle future generazioni di piccoli serramannesi che idealmente continueranno a essere suoi alunni, accompagnati nel loro percorso di crescita dagli insegnamenti contenuti nei libri donati», commentano i familiari. È stato richiesto inoltre che su ogni libro venga apposta la frase “In memoria di Filomena Ligas, affinché il suo insegnamento prosegua”.

