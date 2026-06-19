L’ultimo dono del cane Gandalf 

Quello che resta di Gandalf è una montagna di crocchette donate ai suoi amici randagi e un tatuaggio sulla gamba di chi, come e più di altri, ha cercato di dargli una vita nuova. Non ne ha avuto il tempo.

Il giorno ideale

Gandalf era il candidato perfetto per un’adozione di quartiere perché del quartiere, il centro storico di Ales, era ormai la mascotte. La mattina, prima del suono della campanella, se ne andava bello bello a salutare i bambini della scuola Primaria. Due corsette, qualche gioco con la palla: loro ricambiavano il suo affetto sotto lo sguardo inutilmente preoccupato del personale scolastico. Gandalf, infatti, non era più un cucciolo, con il passare delle settimane era diventato un bel cane di taglia medio abbondante e qualcuno temeva che potesse mordere i suoi piccoli amici: nulla di più lontano dalle sue intenzioni. «Quando i bambini entravano in classe tornava qui da noi per la colazione, se ne stava un po’ in giardino sotto l’albero di gelso e verso le 11 si incamminava verso l’istituto industriale per salutare i ragazzi più grandi». A raccontare gli appuntamenti quotidiani del quasi ex randagino è Claudia Palmas, del bar La Pinta, che qualche giorno fa si è fatta persino tatuare mezzo muso di Gandalf sul polpaccio sinistro. «Lo volevo avere sempre con me perché era davvero un cane speciale».

«Aveva circa otto mesi. Io me lo sono trovata nel cortile del bar e si capiva che non voleva andare via. La sera, all’ora di chiusura, poco prima che io mettessi la catena al cancello tornava qui per la notte. Io e Wendy, una ragazza che abita proprio qua sopra, ci siamo mobilitate per prenderci cura di lui e molte persone hanno contribuito», continua Claudia. Gli occhioni di Gandalf sono comparsi su un barattolo accanto alla cassa e in pochi giorni quel cucciolotto nato dall’incrocio con un maremmano ha conquistato il cuore di molti. «Gli abbiamo comprato collare e guinzaglio e si faceva portare a spasso da tutti, pochi giorni fa alcuni ragazzi lo sono venuti a prendere per portarlo al pranzo sociale della squadra di calcio». Nello smartphone scorrono i momenti insieme: Gandalf che se ne va docile al guinzaglio con una bimba alta un soldo di cacio, Gandalf che si riposa in giardino, Gandalf nel piazzale della scuola. Quel muso candido è comparso anche su alcuni post Facebook quando, ancor prima di capire che quella era ormai la sua casa, Claudia e Wendy pensavano di trovargli un’altra sistemazione. «Era un cane condiviso per questo abbiamo avviato la raccolta fondi: servivano soldi per pagare cibo e vaccini. Avevamo pensato all’adozione di quartiere».

La malattia

All’improvviso, però, la situazione è precipitata: «Ha iniziato a stare male, abbiamo subito chiamato il veterinario che è arrivato da Sardara: Gandalf aveva la gastroenterite». Il suo ultimo posto è stato all’ombra del gelso in cortile. «A vegliarlo quella sera saremo stati una ventina, una cosa incredibile. Non c’è stato nulla da fare. Era troppo tardi». Del suo ultimo viaggio si è occupato il Comune, mentre ai soldi che ormai erano stati raccolti in suo nome hanno pensato Claudia e Wendy: «Li abbiamo donati al rifugio “Una zampa sul cuore” di Oristano. Almeno così quei soldi aiuteranno altri cagnolini che, a differenza di Gandalf, non hanno mai conosciuto l’amore».

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