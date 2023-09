L’ultimo dirigente maschio saluta e va in pensione 

Il Comune di Serrenti saluta il suo storico ingegnere, Alberto Atzeni, che lascia il suo incarico all’ufficio tecnico per andare in pensione. A Serrenti dal 1996, era l’unico maschio a ricoprire il ruolo di responsabile di servizio, oggi carica tutta al femminile.

«In questi anni abbiamo condiviso con Alberto molti obiettivi importanti», dice la vicesindaca Maura Boi, mentre il sindaco Pantaleo Talloru ha ringraziato il neo-pensionato «per le qualità professionali e umane» dimostrate.

«È stata un’esperienza di vita – scrive Atzeni in una lettera indirizzata ai colleghi – e porterò con me un ricordo affettuoso». ( f. c.)

