L’ultimo dei bottai e quell’antica arte in via di estinzione 

«Si può dire quel che si vuole, ma nella botte di legno il vino si conserva meglio. Il sapore è tutto un’altra cosa. Peccato che però non importi più a nessuno». Non ha dubbi Gianni Falqui, 81 anni, ultimo bottaio rimasto in città, custode di una tradizione che profuma di antico e sembra ormai in via di estinzione.

Il mestiere del bottaio è infatti cosa rara e introvabile, visto che per imbottigliare il vino oggi si preferisce l’acciaio. E anche Falqui ultimamente è stato costretto a incrociare le braccia. «Basti pensare che di recente un magazzino dava le botti gratis per la morte del proprietario e non si è presentato nessuno. Questo la dice lunga sulla situazione», spiega.

La storia

Assistente all’aeroporto militare di Elmas e dal 1999 cavaliere della Repubblica italiana, per meriti e lavoro, Falqui ha iniziato a innamorarsi delle botti quando aveva 23 anni. «Ero già sposato» racconta, «e ricordo che vedevo il padre di mia moglie che faceva e aggiustava le botti. Così dopo che lui è morto ho deciso di riprendere il suo lavoro. All’inizio, mi limitavo a vedere se le botti perdevano o non perdevano poi ho cominciato ad aggiustare botti da 5 mila litri». Nel suo laboratorio era una continua processione, «mi portavano le botti e io le riparavo senza sosta. Adesso invece non mi porta più niente nessuno. Non si usa più il legno ma la vetroresina, l’acciaio. Io sono pronto ma i clienti ormai non esistono più. Credo che come bottai in Sardegna siamo rimasti davvero in pochissimi. Forse c’è ancora qualcuno in uno dei paesini dell’interno».

Gli attrezzi

Ma Falqui fa di tutto per non disperdere mestiere e tradizioni e ultimamente a Sa dom’e Farra ha esposto botti e attrezzi. Botti che ovviamente aveva cominciato a fare anche lui. «Si prendevano le misure» spiega nel dettaglio, «e si assemblava ogni doga una con l’altra». Da qui poi si passava all’utilizzo dei vari attrezzi. «C’era s’angina per mantenere il fondo ben rigido e poi sa scione per pulire le doghe quando si mettono dentro la botte». Su “mappu adori” era invece usato per allargare dove c’era il tappo, poi c’erano i martelli e un altro attrezzo per sagomare e per battere i cerchi. «Si usava poi uno scalpello quando dovevi chiudere il fondo della botte». Va da sé che «fare questo mestiere è davvero molto bello ma ormai non vale più la pena tramandarlo a nessuno».

Mestiere quasi scomparso

Quanto tornava dal suo lavoro in aeroporto, «mi mettevo subito a lavorare le botti, non vedevo l’ora. Era anche uno sfogo dallo stress accumulato». Dice orgoglioso Falqui, mentre mostra sa pialla «che veniva usata quando ad esempio dovevo aggiungere una doga per ingrandire la botte». Dietro di lui sul muro anche tante foto di quando era intento a creare le enormi botti o ad aggiustarle. Sono ricordi di un tempo che non torna di mestieri artigiani che si sono persi sopraffatti dal progresso ma anche dai costi più bassi e da materiale, forse più scarso ma meno costoso.

«Adesso si pensa soprattutto alla comodità» dice ancora Falqui, «non ci sono più cantine che usano le botti di legno. E se qualcuno ce le ha è solo per esposizione. E io credo che sia un vero peccato perché come dicevo il sapore del vino conservato in una botte di legno è tutta un’altra cosa». Sono tantissimi i mestieri che con il tempo anche in città sono scomparsi e chi resiste lo fa ancora tra mille difficoltà e soprattutto per passione.

