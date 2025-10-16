«L’ultimo Consiglio comunale è illegittimo» 

Di irregolarità e atti illegali non parlano solo i sette consiglieri dimissionari, che oltretutto attendono ancora risposte dalla Regione. Sulla convocazione dell’ultimo Consiglio comunale di Uras, nonostante la mancanza del numero legale (presenti 5 consiglieri più il sindaco anziché 6, numero minimo consentito) che di fatto però ha permesso al sindaco Samuele Fenu di surrogare il dimissionario Salvatore Tuveri, l’unico del gruppo che nelle motivazioni non aveva fatto riferimento a divergenze politiche, arrivano le precisazioni di chi conosce bene la materia, l’avvocato amministrativista Mauro Barberio.

Il sindaco poteva convocare il Consiglio con solo 5 componenti dopo le dimissioni di sette consiglieri, protocollate 16 giorni fa?

«Assolutamente no, mancava il numero legale. Si tratta di una dinamica abusiva, la riunione non è assolutamente valida. Il Consiglio doveva essere sciolto dalla Regione».

Quindi la surroga di uno dei sette non è valida?

«No, perché è stata fatta con una modalità illegittima. Quella sostituzione di fatto, per legge, non ha valore. Stiamo parlando di un atto illegittimo. L’ assemblea non poteva essere convocata. Per capirci: tutti gli atti che vengono portati avanti, di qualsiasi natura, ora legalmente non valgono».

In sostanza l’unico dei sette che ha giustificato le dimissioni con motivazioni non politiche non poteva essere sostituito.

«No, le dimissioni sono contestuali a prescindere dalle motivazioni scritte. E poi il sindaco non è tenuto a interpretare la natura delle cause che hanno portato i consiglieri ad abbandonare l'Assemblea. Le dimissioni, in questo caso poi contestuali, sono tali, punto e basta».

Il sindaco, dopo l’assemblea, ha dichiarato che le dimissioni dei 7 non hanno determinato lo scioglimento del Consiglio e che continuerà a governare per il bene del paese: è possibile?

«No, i numeri continuano a non esserci, perché la surroga non è valida. L'attività amministrativa non può andare avanti. Non si può andare oltre le dimissioni dei sette consiglieri che di fatto hanno fatto mancare il numero legale per proseguire».

Ma perché la Regione non è ancora intervenuta?

«Non so ma farebbe bene a intervenire subito per lo scioglimento del Consiglio. Chiunque ora può impugnare gli atti, ci sono tutti gli estremi».

