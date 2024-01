L’ultimo ceramista “nuragico” 

L’ultimo ceramista di Pula ha 83 anni. Angelo Uccheddu nella sua vita ha svolto diversi lavori e si dedica all’argilla da ormai oltre vent’anni. In paese c’è sempre stata una grande tradizione di ceramisti, ma Uccheddu è rimasto l’unico ad avere un laboratorio personale per lavorare la ceramica, a trasformare l’argilla in splendide navicelle nuragiche, pintadere e lucerne.

La passione

«Io non sapevo nulla né di storia né di argilla», sorride Uccheddu, «mia figlia ha studiato archeologia all’università ein quel periodo io avevo stretto amicizia con una persona appassionata in questo campo. Un giorno mi mostrò come manipolare l’argilla e gli strumenti che servivano». L’arte di manipolare l’argilla non è semplice da apprendere, ma Uccheddu ha spiegato come la manualità sia stata fondamentale per arrivare al livello attuale: «Ho fatto cinque anni in Marina. Poi ho lavorato alla Saras nel pontile e sono stato corniciaio. Ho avuto sempre estrema facilità nei realizzare qualsiasi lavoro manuale».

Le prime mostre

Da passione e hobby, la ceramica ha cominciato a diventare qualcosa di più per Uccheddu che racconta le sue prime mostre: «La prima in assoluto fu qui a Pula a Casa Frau nel 2003. Devo molto anche a Nanni Piredda, ceramista che mi ha dato una spinta in più per credere in quel che stavo facendo». «Eravamo già conoscenti, ma quando gli mostrai le mie opere mi disse che ero diventato più bravo di lui. Una grande soddisfazione Da allora cominciai a partecipare a diverse nostre».Non solo Pula. Le opere di Uccheddu sono state in tutta la Sardegna: «Conobbi una persona nativa di Ovodda. Quest’uomo mi trascinò in tutto il Nuorese per mostrare le mie creazioni. Quando c’era Cortes apertas lui mi chiamava sempre».

Una grande produzione

Le opere di Angelo Uccheddu ripercorrono la storia dell’arte nuragica. Nel suo laboratorio si contano centinaia di riproduzioni delle celebri navicelle nuragiche, fino alle dee madri: «Questa passione mi ha portato a studiare e ricercare diverse riproduzioni nuragiche in tutta la Sardegna. Le mie creazioni non si fermano solo al territorio del Sud Sardegna, ma anche del Nuorese e di tanti paesi che meritano di essere ricordati».

Una richiesta

Uccheddu ha espresso poi la sua voglia di mostrare quotidianamente le sue opere al pubblico: «Mi farebbe piacere che a Pula i residenti e i turisti potessero vedere le mie opere non solo i giorni di Domus Antigas, ma sempre, con la possibilità di avere una stanza sempre aperta che si possa visitare».

