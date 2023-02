L’ultimo carrettiere che ara ancora col cavallo 

Quello che avrebbe fatto da grande, lo aveva ben chiaro fin da quando era piccolo. «A scuola non volevo andare mai. Così la mattina presto, quando non era nemmeno l’alba, mi alzavo e mi nascondevo nel carretto di mio padre per andare in campagna. Lui mi sgridava perché voleva che studiassi ma per me il richiamo dei campi, del cavallo, era troppo forte».

L’ultimo carrettiere

Adesso che di anni ne ha 70, Giorgio Patteri, professione carrettiere, ha dietro di sé una vita passata ad arare i terreni degli altri con il cavallo. E anche adesso che il mestiere è andato in disuso e quasi nessuno lo chiama più, continua a farlo nei suoi vigneti, perché di una cosa è certo: «Il lavoro con il cavallo non è quello che può fare un trattore. Non c’è paragone. È più rifinito, è tutta un’altra cosa. Si fanno prima di tutto meno danni perché l’animale si accorge quando si deve fermare e lo fa da solo. Il trattore no. Peccato davvero che non si usi più».

Arare col cavallo

Non solo, «molti adesso per non spendere, i terreni li lasciano anche incolti. Ma io i miei campi continuo ad ararli con il cavallo anche quattro volte all’anno». Dopo che si ara, si pota, si innesta una bacchetta di legno nella vite e poi va legata con la raffia. «Mi ricordo ancora quando andavamo in montagna a portare la legna col carretto alle 3 del mattino. Caricavamo anche 250 fascine, poi le portavamo a casa e le mettevamo nel forno per fare il pane. Erano altri tempi, era bellissimo».