L’ultimo canestro di Velluti 

La Sardegna dei canestri ha perso il suo gigante. A 85 anni, Claudio Velluti se n’è andato. Qualche giorno fa un malore accusato in casa. Poi il ricovero al Brotzu, ieri sera l’epilogo più triste. Un’altra perdita incolmabile, in un inizio di 2024 che sembra non guardare in faccia chi ha fatto la storia dello sport in Sardegna.

Un pioniere

Prima di Datome, prima di Spissu, prima di tutti gli altri: Claudio Velluti ha messo l’Isola sulla cartina geografica della pallacanestro italiana. Prima di lui, il nulla. E per ritrovare qualcuno in grado di compiere imprese simili, ci sono voluti decenni.

Primo sardo a indossare la canotta della Nazionale, primo sardo a giocare in Serie A e a vincere lo Scudetto, per di più indossando la mitica canotta (oltre che le originali “Scarpette Rosse”) del Simmenthal Milano.

Il tutto, mentre sfoderava prestazioni da record anche nel salto in alto. Una storia di sport irripetibile, coronata vestendo i panni da condottiero in occasione della prima, storica promozione del Brill nella massima serie.

La carriera

Nato a Cagliari il 15 aprile del 1939, Velluti ha conosciuto la palla a spicchi vestendo la canotta biancoverde dell’Olimpia. I suoi due metri d’altezza e un innato talento gli avevano permesso di scalare rapidamente le gerarchie: già nel ’59 era parte dell’Olimpia Milano del mitico Cesare Rubini. Partendo in quintetto con leggende del calibrò di Sandro Gamba, aiutò il nobile Simmenthal a conquistare due scudetti: quelli del ’60 e del ’62. In mezzo la Nazionale: in azzurro debuttò nel 1959, disputando subito gli Europei di Istanbul. Poi, nel ’63, la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo. In totale 31 presenze con 51 punti realizzati.

Ma l’episodio che l’ha consegnato alla storia è datato 1960, poco prima delle Olimpiadi romane: conteso dalla Nazionale di pallacanestro e, allo stesso tempo, da quella di atletica leggera (fu il secondo italiano in assoluto a superare la misura dei 2 metri), optò per la seconda, maggiormente attratto dalla prospettiva di una gara individuale. Gli venne chiesto di qualificarsi partecipando a una gara di decathlon. Velluti arrivò all’impegno stremato, pochi giorni prima dell’inizio dei Giochi. Non riuscì a ripetere le prestazioni del passato e il sogno a cinque cerchi andò in fumo tra grandi rimpianti.

Ma la sua irripetibile parabola sportiva ha avuto comunque un lieto fine: tornato a Cagliari, nel 1969 ha portato il Brill tra le grandi del basket, aiutandolo a vincere lo spareggio di Napoli contro la Libertas Brindisi che spalancò per la prima volta le porte della Serie A.

Medico e primario

Nelle trasferte, con la Nazionale o con il Simmenthal, i suoi inseparabili compagni di viaggio erano i libri di Medicina. Un impegno messo a frutto con una brillante carriera professionale: stimato ortopedico traumatologo, per tanti anni è stato primario della Clinica universitaria. Dalle sue mani sono passati, letteralmente, migliaia di cagliaritani.

La passione per la palla a spicchi non è mai stata riposta nel cassetto. Anzi, è andata in eredità ai figli Marco e Simone, protagonisti a lungo nei campionati nazionali di Serie B. Domani il funerale alle 15,30 nella Basilica di Bonaria.



