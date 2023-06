L’ultimo caffè tra lacrime e tristezza 

Serrande giù. Alle 15.30 di ieri è finita la storia, iniziata nel 1901, dello storico “Caffè Svizzero” nel Largo. Mezz’ora prima seduti ai tavolini esterni ci sono solo turisti, ignari che qualche ora dopo quello spazio sarebbe stato vuoto. E mentre si ipotizza il futuro di quello che è sempre stato un porto sicuro per diverse generazioni di cagliaritani, la macchina del caffè, prima di spegnersi definitivamente, serve le ultime tazzine.

L’ultimo caffè

Tra gli ultimi clienti anche il sindaco Paolo Truzzu: «Questo posto ha fatto parte della mia quotidianità negli ultimi quattro anni della mia vita, c’è un po’ di malinconia e tanto dispiacere per un pezzo della città che chiude», sospira mentre sorseggia l’ultimo caffè dallo Svizzero. Intanto camerieri e baristi iniziano le pulizie: tavoli e sedie vengono puliti, bicchieri e tazzine trovano spazio negli scaffali, come se dovessero essere utilizzate ancora. E prima che si spengano definitivamente le luci alcuni turisti provano a entrare dall’ingresso di via Crispi: «Siamo chiusi», dice con un filo di voce, ma senza negare un sorriso, la cameriera.

I clienti

«Quasi tutte le mattine sono qui, per me questa è casa e mi mancherà. Mi mancherà l’aria che si respira in questo locale che è molto di più di un semplice bar. Io poi ho un rapporto speciale con i gestori, Lucio e Ludovica, pensarlo chiuso mi mette già tanta tristezza, non oso immaginare come sarà nei prossimi giorni e non so se mi abituerò», aggiunge Riccardo Vacca, 24 anni, metà passati allo Svizzero.

E proprio loro, Ludovica e Lucio, mentre tutto lentamente si spegne salutano e abbracciano i clienti che sono passati per l’ultimo saluto. «Sono molto dispiaciuto, questo è il locale storico di tutti i cittadini, è un bene della città. Io mi auguro solo che le serrande restino giù per poco tempo e che chiunque arrivi, lasci tutto così senza sconvolgere il locale», commenta Andrea Ferri, sguardo rivolto verso le serrande che si chiudono.

Il personale

Non trattiene le lacrime neanche Valentina Setzu, 22 anni, l’ultima cameriera a lasciare il locale. «Lavoravo qui da appena un anno, al momento non ho un’alternativa, dovrò cercarmi altro. Sono molto provata, qui sono sempre stati tutti molto gentili e carini», spiega con la voce rotta.

«Buona vita», dice Massimo Cannas ai collaboratori che, uno a uno, vanno via. È emozionato, è stato lui, insieme alla sua famiglia ad aver salvato dal declino, 23 anni fa, lo Svizzero.

«In questi giorni abbiamo avuto la conferma di essere ben voluti a Cagliari, abbiamo fatto parte della storia della città e riportato in auge un locale. All’epoca abbiamo fatto un investimento molto importante, ma non ci pentiamo: ringraziamo Cagliari e i cagliaritani per averci sostenuto, speriamo che la nuova proprietà mantenga il buon gusto e il bello del Caffè Svizzero», conclude prima di rientrare nel locale e chiudere la porta per l’ultima volta.

