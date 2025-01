L’ultimo caffé del chiosco Luchia: sigilli alla struttura senza concessione 

Luchia, ultimo atto. La storia del chiosco di viale Buoncammino è finita ieri mattina: gli agenti del nucleo di polizia amministrativa e del pronto intervento della Polizia Locale hanno eseguito il provvedimento di decadenza della concessione, mettendo sotto sequestro la struttura. I poliziotti, coordinati dal maggiore Gesuina Olmetto, si sono presentati alle prime luci dell’alba mentre il chiosco era già aperto: il tempo necessario per portare via cibo, bevande e altro materiale e la struttura è stata chiusa per sempre.

In Tribunale

Lo sfratto per la società “La Bellavista di Lai Luisella & C”, titolare della concessione del chiosco Luchia gestito da Claudio Ara, era arrivato con l’ordinanza dell’11 giugno scorso emanata dall’ufficio patrimonio del Comune per il mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e una serie di violazioni contestate alla ditta Sardonyc di Ara. Il Tar aveva poi dato ragione all’amministrazione comunale, bocciando la richiesta dei titolari della concessione di sospendere la demolizione. A novembre la conferma della decisione da parte del Consiglio di Stato che, con decreto presidenziale, aveva sospeso il provvedimento sino all’udienza con l’appello cautelare respinto. Da quel momento il chiosco aveva il destino segnato.

La storia

Ieri mattina sono stati gli agenti della Polizia Locale a eseguire il provvedimento. La struttura è stata sequestrata e le sanzioni hanno superato i cinquemila euro. Una vicenda nata per una serie di violazioni al codice della strada, alla normativa in materia acustica e morosità nel pagamento del canone di occupazione di suolo. (m. v.)

