L’ultimo brindisi nella villa al Romazzino 

Il traghetto Agata che ha ospitato la lunga notte di festa davanti al golfo di Marinella per l’unione di Brendan Blumer e Salvatore Spano è tornato al porto di Olbia. Gli sposi hanno cantato e ballato insieme a Chris Martin, il frontman dei Coldplay, e Rita Ora. Sulla nave è stato allestito un grande palco con le iniziali degli sposi. Ieri l’ultimo atto, più privato, con un brindisi finale con gli invitati nella principesca villa di Romazzino.

Intanto si arricchisce il capitolo solidarietà: pare che il teak utilizzato per i camminamenti realizzati nella villa sarà donato al Comune di Arzachena per realizzare giochi per bambini.

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