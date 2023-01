«L’ultimo boss della stagione stragista» 

«Io chiaramente non sono sul campo, per cui non ho notizie di prima mano», chiarisce subito, «Però le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro hanno inciso sicuramente nel facilitare la cattura». Da anni sotto scorta, l’ex procuratore di Agrigento, da meno di un anno in Sardegna, all’età di 32 anni era sostituto procuratore a Palermo: la mattina del 15 gennaio 1993 era il pm di turno quando venne catturato l’indiscusso “Capo dei Capi”, Totò Riina. Da giovane pubblico ministero aveva potuto lavorare appena qualche mese con Paolo Borsellino, prima che venisse ucciso dalla bomba di via D’Amelio con quasi tutti gli agenti di protezione. Tra loro c’era anche Emanuela Loi, la poliziotta di Sestu di appena 24 anni. Meno di due mesi prima era stato ucciso anche Giovanni Falcone a Capaci. Il boss arrestato ieri era uno dei mandanti dei due attentati.

«È una grande soddisfazione che ripaga il lavoro e il sacrificio di tanti anni, ma soprattutto rende giustizia a tante vittime della mafia». Non nasconde l’entusiasmo al telefono, Luigi Patronaggio, 64 anni, palermitano, da marzo dello scorso anno a capo della Procura Generale di Cagliari. Ieri mattina, quando i carabinieri del Gis ed i colleghi del Ros hanno circondato e fatto irruzione nella clinica privata “La Maddalena”, arrestando il super latitante Matteo Messina Denaro, il magistrato era ancora nella sua Sicilia.

Determinante la malattia

«Io chiaramente non sono sul campo, per cui non ho notizie di prima mano», chiarisce subito, «Però le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro hanno inciso sicuramente nel facilitare la cattura». Da anni sotto scorta, l’ex procuratore di Agrigento, da meno di un anno in Sardegna, all’età di 32 anni era sostituto procuratore a Palermo: la mattina del 15 gennaio 1993 era il pm di turno quando venne catturato l’indiscusso “Capo dei Capi”, Totò Riina. Da giovane pubblico ministero aveva potuto lavorare appena qualche mese con Paolo Borsellino, prima che venisse ucciso dalla bomba di via D’Amelio con quasi tutti gli agenti di protezione. Tra loro c’era anche Emanuela Loi, la poliziotta di Sestu di appena 24 anni. Meno di due mesi prima era stato ucciso anche Giovanni Falcone a Capaci. Il boss arrestato ieri era uno dei mandanti dei due attentati.

Un figlio d’arte

«Matteo Messina Denaro è figlio d’arte: figlio di Ciccio Messina Denaro, un grosso capomafia del Trapanese», prosegue Patronaggio, che in carriera si è occupato di numerose inchieste di mafia: tra queste, anche quella sui killer di padre Pino Puglisi, il sacerdote-coraggio di Brancaccio, ucciso il 15 settembre 1993. «Il padre veniva dall’agricoltura e aveva terreni, suo figlio è stato intelligente a passare da una mafia tradizionale ad una moderna e imprenditoriale. Buona parte dell’economia della Sicilia occidentale era nelle sue mani: dalla grande distribuzione a tutto il ciclo del cemento, sino addirittura all’energia eolica. Pur proveniendo da una scuola di famiglia di “vecchia mafia” si è saputo adattare ai tempi».

Mai smesso di indagare

«È sempre stato presente nel territorio», chiarisce il Procuratore generale di Cagliari, «perché i grandi latitanti di mafia devono sempre controllare il territorio dove fanno i loro affari. Per arrivare all’arresto c'è stato un lavoro lungo e certosino». Insomma, in questi trent’anni gli investigatori non hanno mai interrotto le indagini. «A differenza di Totò Riina, Matteo Messina Denaro non è stato Capo dei Capi», sottolinea l’esperto magistrato, «era certamente uno dei grandi protagonisti della stagione stragista. L’ultimo dei grandi Corleonesi. Ma dopo gli arresti di Leoluca Bagarella e la morte di Bernardo Provenzano, Cosa Nostra ha cambiato faccia». Ieri don Luigi Ciotti, simbolo dell’antimafia, ha sottolineato l’importanza di arrestare i vertici, ma ricordando che la mafia non sono i capi. «Arrestare i capi è importante», taglia corto Patronaggio, «perché quando si arresta un capo si viene in possesso di notizie importantissime e si aprono prospettive investigative assolutamente nuove. Questo successo è un gradino in più che ci porterà, si spera, verso una vittoria definitiva».

