L’ultimo blitz rossoblù a panchine invertite 

Erano Massimiliano Allegri e Claudio Ranieri i due allenatori anche l’ultima volta che il Cagliari ha vinto a Torino con la Juventus. Ma con una particolarità: in quel 2-3 panchine opposte rispetto a oggi, il primo su quella rossoblù e il secondo su quella bianconera.

Il trionfo

Il 31 gennaio 2009 il Cagliari si presenta a Torino, nella terza di ritorno, reduce da tre vittorie consecutive. Sblocca Biondini, di testa al 16’ su cross dalla destra di Fini. La Juventus, seconda dietro l’Inter, reagisce e ribalta il risultato con un colpo di testa di Sissoko su corner al 31’ e un destro secco di Nedved sette minuti dopo. Ma la ripresa è tutta del Cagliari, che pareggia al 54’ con un grande assist di Cossu a liberare Jeda solo davanti a Buffon per il destro vincente. L’impresa la firma Matri, al 78’, triangolando con Lazzari per presentarsi in area e chiudere il 2-3. Una vittoria epocale: l’unica a Torino in Serie A nell’era dei tre punti.

Il bilancio

Solo 3 i successi rossoblù in casa della Juventus, mai allo Stadium. L’altro in A è del 10 novembre 1968, 1-2, stesso risultato dello storico ritorno dei quarti di Coppa Uefa del 15 marzo 1994. I bianconeri si sono imposti 26 volte, le ultime 6 consecutive con un solo gol subito, 16 i pareggi.

