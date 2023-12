L’ultimo blitz quattordici anni fa 

Contro la Lazio il Cagliari ha una serie nerissima: non vince dal 19 maggio 2013, 1-0 gol di Dessena a Trieste nell'ultima giornata, poi ha perso 13 volte con appena 3 pareggi. All'Olimpico va anche peggio, col 2-2 del 19 settembre 2021 che ha interrotto una serie di 10 sconfitte di fila.

Il trionfo

Risale a questo periodo, il 28 novembre 2004, uno dei migliori successi del Cagliari sul campo della Lazio: 2-3 alla 13ª giornata. I rossoblù di Arrigoni vanno subito sotto con un tap-in di Pandev al 7', ma sfruttano un errore difensivo al 34' per pareggiare con Langella. Nella ripresa la svolta, con Peruzzi che stende Esposito lanciato a rete e si prende il rosso diretto. Entra Sereni al posto dell'ex Muzzi e il Cagliari sfonda da sinistra: Langella al 65' mette in mezzo per la girata del vantaggio di Esposito, sei minuti dopo Gobbi pesca Zola per il tris. Il rigore di Oddo all'80' non cambia la storia: è la prima vittoria in trasferta dal ritorno in Serie A.

Il bilancio

Su 40 partite in trasferta il Cagliari ne ha vinte 7, le ultime nel 2009: 1-4 il 25 gennaio, 0-1 il 28 ottobre. Poi 27 sconfitte e 6 pareggi, fra cui la prima volta che Ranieri sfidò i biancocelesti da allenatore all'Olimpico: 1-1 il 17 marzo 1991, gol di Herrera all'89'.

