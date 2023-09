L’ultimo blitz nel segno di Pereiro 

Il Cagliari ha vinto più volte a Bergamo negli ultimi 6 anni che nel resto della sua storia. Ben 4 i successi in casa dell'Atalanta a partire dal 2017, tutti contro Gasperini, mentre fino a prima erano soltanto 3.

Striscia positiva

Il buon periodo del Cagliari a Bergamo inizia il 30 dicembre 2017, ultima d'andata: i gol nel primo quarto di gara di Pavoletti e del grande ex Padoin rendono inutile l'1-2 del Papu Gomez nel recupero. Colpo esterno anche il 2 settembre 2018, prima vittoria in campionato alla terza giornata, quando una punizione di Barella al 45' sorprende Berisha e vale lo 0-1. È l'ultimo centro in rossoblù del centrocampista ora all'Inter. Memorabile poi lo 0-2 del 3 novembre 2019: un autogol di Pasalic e una splendida azione corale finalizzata da Oliva portano la squadra di Maran addirittura in zona Champions League. Dopo due sconfitte fra Serie A e Coppa Italia nel 2020-2021 nuovo gran successo, 1-2 il 6 febbraio 2022 (ultimo incrocio) con una doppietta di Pereiro in una delle sue poche giornate felici col Cagliari.

Il bilancio

Pur con questo exploit recente nei numeri domina l'Atalanta: ha vinto 28 volte su 41 in casa. I pareggi sono 6, oltre ai 7 successi del Cagliari.

