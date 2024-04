L’ultimo blitz nel segno di Melchiorri 

Il Cagliari non batte l’Inter in tutte le competizioni dal 2-1 dell’1 marzo 2019 alla Domus, mentre al Meazza l’ultimo successo è datato 16 ottobre 2016 con un 1-2 in rimonta dove fu Federico Melchiorri il grande protagonista: gol e autorete propiziata (di Samir Handanovic).

Colpo esterno

Risale addirittura al 1995 l’ultima volta che il Cagliari ha espugnato il Meazza nerazzurro nel girone di ritorno. Il 21 maggio, alla terzultima giornata, è una grande vittoria per 1-2 in quello che all’epoca era uno scontro diretto per l’Europa. I padroni di casa passano al 17’ con una punizione toccata per il sinistro di Rubén Sosa che dai 25 metri sorprende Fiori. Poi però è un super Cagliari, che pareggia al 45’ con una sponda a favorire il tap-in di Dely Valdés. È il 56’ il momento in cui i rossoblù di Tabárez si prendono i tre punti: ottimo inserimento in area sulla sinistra di Oliveira, cross al centro nell’area piccola e Massimo Paganin anticipa Pagliuca ma infila nella sua porta per l’autogol che decide il risultato.

Il bilancio

Tra Serie A, Coppa Italia e la semifinale Uefa 47 partite del Cagliari in casa dell’Inter: il bilancio dice 8 vittorie, 20 pareggi e 19 sconfitte. Nel solo campionato 7 successi, poi 18 pari e altrettante gare perse.

