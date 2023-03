L’ultimo blitz in B proprio con Ranieri 

In Serie B Claudio Ranieri ha già vinto a Brescia col Cagliari. L’ultima vittoria rossoblù nel campionato cadetto sul campo delle Rondinelle è della stagione 89-90, con in panchina lo stesso allenatore di oggi.

Di rimonta

L’8 ottobre 1989 Brescia e Cagliari arrivano a pari punti, entrambe a 7, al match del “Rigamonti” per la settima giornata di B. I padroni di casa di Varrella hanno un big in attacco come Altobelli, all’ultimo anno in carriera, che a metà primo tempo si guadagna un rigore trasformato dall’attuale tecnico del Palermo Corini. Nella ripresa il risultato lo capovolge la coppia offensiva di Ranieri. Al 48’, sugli sviluppi di una punizione, raccoglie Paolino che controlla in area e segna il suo primo gol in rossoblù. Un quarto d’ora dopo è il suo partner d’attacco, Provitali, a trovare il vantaggio anche lui lasciato solo dalla difesa del Brescia. Reti entrambe festeggiate andando a esultare sotto il settore ospiti coi tanti tifosi arrivati dall’Isola.

Il bilancio

Sono 10 in tutto le vittorie del Cagliari a Brescia, l’ultima in assoluto il 21 novembre 2010 in A (pure lì 1-2 in rimonta, gol di Matri e Conti). Le affermazioni lombarde sono 16, 3 i pareggi.