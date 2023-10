L’ultimo blitz con Pavoletti 

Dopo lo splendido 5-2 del 10 novembre 2019 il Cagliari non ha più battuto la Fiorentina: 3 pareggi e 2 sconfitte complessivi. In casa dei viola storicamente non va molto meglio: dopo le 4 vittorie di fila tra il 1969 (lo 0-1 del 12 ottobre, firmato Gigi Riva, fu il primo grosso passo per la conquista dello scudetto) e il 1972 nei 51 anni successivi appena 2 successi e una striscia di ben 17 sconfitte consecutive fra il 1982 e il 2010. Le affermazioni sono recenti: 1-3 il 26 aprile 2015, doppietta di Duje Cop in una delle sue rare giornate positive in rossoblù ma che non evitò la retrocessione, e 0-1 il 13 maggio 2018. Quest'ultimo fu fondamentale: alla penultima giornata la squadra di Diego López, che arrivò a Firenze terzultima, passò con un gol di Leonardo Pavoletti per una vittoria decisiva per la salvezza. In totale in casa della Fiorentina 6 vittorie e 8 pareggi contro 29 sconfitte.

RIPRODUZIONE RISERVATA