L’ultimo ballo di Claudia Cardinale è il valzer del “Gattopardo” 

Addio a suon di valzer per Claudia Cardinale, tra le più grandi attrici di sempre, nei funerali pubblici che si sono tenuti all'Eglise Saint-Roch, la Chiesa nel centro di Parigi equivalente della Chiesa degli Artisti a Roma.

Commovente l'uscita del feretro, tra gli applausi, sulle note del valzer brillante di Giuseppe Verdi, che ispirò la colonna sonora per la scena del ballo de “Il Gattopardo”, in cui la Cardinale, nel ruolo di Angelica, danzava insieme a Tancredi, Alain Delon.

Nell'omelia, padre Laurent Chauvin, ha salutato un'attrice che «non ha mai tratto arroganza dal suo successo», al contrario, lo ha messo al servizio del prossimo, impegnandosi per i diritti umani e i diritti delle donne, incluso come madrina Unesco. In riferimento al giorno della morte, il 23 settembre, nella casa di Nemours, vicino Parigi, circondata dall'affetto dei famigliari, il prelato ha detto che quel giorno è come se il ballo del “Gattopardo” fosse finito «e Angelica avesse preso il cammino degli angeli di cui portava il nome».

Avvolto in un’elegante mantella degna di un film di Visconti, Chauvin ha proseguito l'omelia su un ricordo più personale. Quando, nel 2009, in occasione di una rassegna a lei consacrata alla Cinemathèque de Paris, vinse la timidezza proponendo alla diva di accompagnarla sotto al suo ombrello fino al al primo taxi disponibile. «Quel giorno pioveva tantissimo. Claudia accettò che l'accompagnassi, non prese il taxi, e alla fine rientrò a casa col mio stesso autobus», ha raccontato il prelato, che colse l'occasione per chiederle qualche fosse il ruolo che l'avesse «umanamente» più segnata. Lei rispose quello dell’adultera nel “Gesù di Nazareth” di Franco Zeffirelli (1977). «Attraverso il ruolo di Maria Maddalena», spiegò la Cardinale al prete francese», ho compreso che abbiamo tutti bisogno di un amore più grande della vita».

L’addio emozionante della figlia Claudia Squitieri nella chiesa gremita: «Grazie mamma, merci, shukran».

