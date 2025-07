L’ultimo ballo del capitano Pavoletti 

L’ultimo ballo. Sarà il nono e ultimo campionato con la maglia del Cagliari, presumibilmente anche l’ultimo della carriera considerato che a fine novembre spegnerà 37 candeline. Anche se fatica a metabolizzarlo. Meglio non pensarci troppo, dunque, e concentrare pure le energie mentali sul campo dove ha trascorso la maggior parte della sua vita. E dove è convinto di poter dare ancora tanto. Al servizio di Pisacane, compagno di mille battaglie sino a pochi anni fa. «Fatico ancora a chiamarlo mister. Ma è bello vederlo fare ciò che ama. Si è subito calato nel ruolo trasmettendo entusiasmo e idee chiare. In ritiro c’è tempo per confrontarsi: questo aiuta a creare fiducia e il clima giusto. E quando un calciatore crede nell’allenatore, il passo in avanti è immediato». Leonardo Pavoletti è entusiasta del lavoro svolto in questi primi giorni di preparazione in Alta Val Camonica e dell’atmosfera che si sta creando attorno alla squadra. Anche per questo, lui che di ritiri estivi e sensazioni se ne intende, dà un consiglio a Roberto Piccoli, che potrebbe avere presto delle tentazioni dal mercato: «Resta qui con noi».

All’attacco

Lo dice pubblicamente in conferenza stampa, il capitano, dopo averlo detto prima al diretto interessato. «Roby sta dando segnali positivi, lo vedo motivato. Gli ho consigliato di restare per fare un anno da protagonista. Ha fatto molto bene alla prima stagione quando doveva emergere. Confermarsi non è semplice, ma tutti qui conosciamo le sue qualità e la squadra sa di avere un attaccante forte a cui affidarsi», tiene a precisare - non a caso - Pavoletti, pronto a scommettere ora su Borrelli: «Lo stiamo conoscendo. Fisicamente ha potenziale e sta affrontando il ritiro con la giusta mentalità. Per i pesi massimi come noi», scherza rendendo, però, bene l’idea, «non è mai semplice nei primi giorni andare forte ed essere performanti, ma lavorando si arriverà al top».

Amici nel destino

Pavoletti ritrova due ex compagni speciali, uno è addirittura l’allenatore. «Pisacane ha qualità e le ha dimostrate facendo il percorso che lo ha portato oggi alla guida della prima squadra», chiarisce subito il bomber livornese. «Lo seguiamo con convinzione. E vederlo entusiasta e motivato è la cosa più bella e importante». Così come allenarsi di nuovo con Rog, rientrato dal prestito alla Dinamo Zagabria ma dal futuro ancora incerto. «Anche con Marcolino abbiamo condiviso tanti momenti. Sarebbe bellissimo averlo con noi per una stagione intera. So quanto ci tiene e faccio il tifo per lui. Ne ha passate tante, ne abbiamo vissute molte insieme. So che col mister si sono parlati e si vedrà giorno dopo giorno quello che potrà essere il futuro di un calciatore così bravo».

Il futuro

Pavoletti vuole godersi ogni istante di questo ultimo anno senza pensare che sia l’ultimo. «Il ginocchio fa ancora qualche capriccio», ammette, «ma ho buone sensazioni dopo l’intervento di pulizia eseguito a fine stagione. L’anno scorso mi sono sentito bene come non mi capitava da tempo, per questo ringrazio e faccio i complimenti a mister Nicola e al suo staff. Paradossalmente stando meglio fisicamente, ho avuto meno occasioni». Questa che sta per cominciare non sarà, insomma, una stagione come le altre. «Non so se sarà l’ultima da calciatore, dipenderà da come risponderà il corpo. Intanto, voglio vivermela da protagonista, dando tutto alla squadra e cercando di segnare almeno un gol. Mi dispiacerebbe chiudere eventualmente senza almeno una rete». Il post carriera? «Non mi vedo con il fischietto da allenatore, ma mi piacerebbe restare nel mondo del calcio, è il mio mondo ed è lì che so stare. Magari come direttore sportivo. Mi piacerebbe mettermi alla prova in un nuovo ruolo, ma capisci solo col tempo e facendo le cose se sei davvero in grado di farle e se realmente ti piace. A tempo debito parlerò con chi mi sta vicino, con la società, per capire quello che potrà essere il futuro con l’ambizione di essere felice e portare valore al Cagliari».

