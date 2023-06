L’ultimo bacio al figlio  «Hai incontrato un diavolo» 

Rimini . L’ultimo bacio al figlio sul letto di morte in ospedale e una dedica: «Niente e nessuno ci potrà mai consolare, ma l’unica spiegazione che ci vogliamo dare per realizzare la tragedia è che tu hai incontrato un diavolo». Una foto e un pensiero postati su Facebook da Claudio Tucci, padre di Giuseppe, il vigile del fuoco 34enne ferito a morte nella notte tra sabato e domenica durante una colluttazione con un buttafuori davanti a un locale da ballo della riviera. Per la squadra mobile e la Procura riminese Klajdi Mjeshtri, 28enne albanese, deve rispondere di omicidio. La famiglia di Giuseppe Tucci ha autorizzato l'espianto degli organi.

