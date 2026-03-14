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I funerali.
15 marzo 2026 alle 00:29

L’ultimo applauso per Enrica Bonaccorti Folla ieri a Roma 

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Due canzoni. Una scritta da lei (“La lontananza” di Domenico Modugno), l’altra da uno dei suoi grandi amori (“Il cielo” di Renato Zero). Sono le melodie - la prima all’ingresso della bara, la seconda all'uscita - che Enrica Bonaccorti ha scelto per il suo funerale, che si è svolto ieri pomeriggio alla Chiesa degli Artisti di Roma.

Ad attendere in chiesa la conduttrice, morta lo scorso 12 marzo a 76 anni, oltre a un popolo di amici, colleghi e ammiratori, c'erano cuscini di fiori bianchi, rossi e gialli. Ma, soprattutto, diverse piante di limoni, posizionate vicino all'altare, per sua volontà. L'omaggio più importante è stato quello di Renato Zero, assente ma che ha partecipato con un messaggio, letto da monsignor Antonio Staglianò. «All’occorrenza, sorella, amica e complice, pur di non lasciarmi sguarnito - ha scritto il cantante -. Certo che abbiamo vissuto. A un tratto però… mi sono svegliato e non ci sei più».

Presente fisicamente in chiesa, invece, c’era l’ex marito di Bonaccorti, Arnaldo Del Piave, che davanti ai microfoni ha lasciato trasparire un po' dispiacere per l’assenza del cantante. In chiesa c’erano anche un'emozionatissima Mara Venier, Eleonora Daniele, Valerio Rossi Albertini,Gianni Ippoliti, Gloria Guida, Pino Strabioli, Michele Guardì, Franco Nero, Giorgio Assumma, Dario Salvatori, Guillermo Mariotto, Andrea Roncato e Giancarlo Magalli.

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