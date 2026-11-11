L’ultimo applauso a Tore Serra 

Gremita in ogni ordine di posto, come il palazzetto quando la sua Esperia aveva riportato (purtroppo per l’ultima volta) l’entusiasmo per il basket in città. Ieri la Basilica di Bonaria ha salutato un altro mito della Cagliari sportiva e moltissimi non sono voluti mancare. Erano in centinaia: la famiglia allargata di Tore Serra, il popolo dello sport, più che del basket.

Le sue famiglie

In prima fila i fratelli di Tore, Ugo e Rino con le mogli. Seduti sui gradoni (pardon, gradini) dell’altare, i bimbi con la tuta blu del Basket Su Planu. L’ultima generazione di ragazzini e ragazzine (centinaia) che Tore Tore aveva avviato alla pallacanestro, con i palloncini biancoblù e i palloni a spicchi, perché l’ultima volta avesse la parvenza di una giornata di festa. Si celebrava la fortuna e il privilegio di aver condiviso il campo, la sede, gli uffici con un uomo straordinario. La percentuale delle persone con gli occhi umidi, quando non proprio in lacrime, era rilevante dentro la chiesa. Chi non è riuscito a entrare ha stemperato la tristezza con gli altri sul sagrato. Nessuna vergogna: i funerali sono occasioni di incontro, momenti in cui assaporare lo stare insieme, uniti dalla condivisione dell’affetto di un amico che ora vive nei ricordi.

L’omelia dell’allievo

«Ai suoi bambini Tore insegnava la gioia dello stare insieme», ha detto padre Giuseppe Pelgreffi, che prima di entrare in seminario è stato giocatore e anche allenatore nella società di Su Planu. Avrebbe potuto continuare per ore a parlare di quel gigante che lo ascoltava da dentro una bara impreziosita dalla giacca da riscaldamento del Brill. Storia che trapassa in leggenda. Avrebbe aggiunto dettagli a un ricordo che tratteggiava Tore in tutto il suo poliedrico talento di atleta, insegnante, istruttore (anche di chitarra, molti non lo sanno). Solo raramente la voce si è incrinata. Ben maggiori le difficoltà a trattenere il pianto di Bruno Perra, suo amico inseparabile negli ultimi 25 anni. Tore - questo in fondo è tutto ciò che va detto - era benvoluto e amato da tutti, senza eccezioni.

Tutti presenti

Elencare i nomi dei presenti sarebbe complicato. Proviamo con le categorie. La Federbasket col segretario generale Maurizio Bertea e il vice Graziano Martinelli, oltre ad Antonio Caliendo, della consulta dei presidenti regionali, ma soprattutto con il capo delegazione azzurro Gigi Datome (accompagnato dal fratello Tullio). Dirigenti di società di basket di tutta la Sardegna, Nord compreso, la Dinamo con Gianmario Dettori e Jack Devecchi, per dirne una, ma anche l’Esperia-Olimpia (le sue squadre), con i dirigenti Giovanni e Luigi Zucca. Presidenti dei comitati regionali di tutti gli sport. Gli Atleti Azzurri d’Italia con Sandro Spinetti (suo compagno al Brill) e il gonfalone. Le istituzioni, con il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta e Marco Benucci, presidente del Consiglio comunale che ieri ha ricordato con un minuto di silenzio il presidente della Fip sarda. E poi allenatori, giocatori. Di ogni categoria: per Tore non faceva differenza.

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