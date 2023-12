L’ultimo anno della Giunta: Campus si promuove 

La luce civica dopo le tenebre, del Covid e delle precedenti amministrazioni. Il sindaco Nanni Campus arriva al giro di boa dell'ultima relazione annuale sull'attività di giunta, ieri in Consiglio comunale, “con un afflato positivo”. È tempo di raccogliere i numeri che, secondo il primo cittadino, danno la misura del buon operato della consiliatura da lui guidata. A emergere sui vari consuntivi sono i 79 milioni di euro arrivati grazie ai fondi del Pnrr, «cifra che ci mette tra le città medie che hanno raggiunto i migliori risultati». Denari aumentati dai 9 milioni del Programma innovativo per la qualità dell'abitare e riversati su periferie, poli educativi, mercati civici e palazzetti. Rimediando nel terzo caso a “un progetto astratto e fumoso” e nel quarto “a un disastro”, sostiene il sindaco, in uno dei tanti attacchi ai suoi predecessori. E nel consueto crescendo polemico che investe i detrattori di opere, ad esempio, come quella del Fosso della Noce, pensata per mitigare il rischio idrogeologico e oggetto di numerose critiche.

Dopo aver elogiato “il piano Marshall per il centro storico” e il pilastro del centro intermodale, applaudito al recupero del Turritania e ai miracoli di bilancio orchestrati dall'assessore Sardara, punta al bersaglio grosso, la Regione, sul tema dell'urbanistica. Dove ancora scottano le osservazioni da Cagliari in serie su varianti e zone turistiche: «Non c'è stata alcuna bocciatura. Saremo lieti di portare il confronto, se sarà necessario, anche al vaglio di autorità superiori, quali i giudici amministrativi». La minoranza, dopo un goffo tentativo di far mancare il numero legale, asserisce nelle proprie contro-relazioni di non vedere alcun miracolo in quanto fatto dai Civici a cui contesta, tra gli altri punti, presunta inadeguatezza e mancata volontà di concertazione. Alla fine i contrasti passano in secondo piano con il canonico brindisi prefestivo. Una pausa prima della lotta per le comunali.

