L’ultimo ambulante è andato via 

C’era una volta ad Arbus in piazza Matteotti il mercato rionale del venerdì, nato mezzo secolo fa, uno dei più grandi del Medio Campidano nell’era delle miniere di Montevecchio e Ingurtosu. Poi qualcosa è andato storto e un mese fa a decretare la fine è stata la presenza di un solo venditore ambulante, un pescivendolo. Una lenta agonia iniziata col trasferimento della sede dalla centralissima piazza alla via Fratellanza Operaia e poi altro trasloco in periferia, all’Anfiteatro comunale, complice anche il senso unico che taglia il paese in due parti. «Le amministrazioni che si sono succedute – dice il consigliere di minoranza, Agostino Pilia – non hanno mosso un dito per salvarlo da morte sicura». Diversamente per il sindaco, Paolo Salis: «L’avvento dello shopping online e delle grandi catene ha avuto un forte impatto sul mercato rionale».

Il ricordo

A raccontare la storia è Pilia, che da ex dipendete comunale conosce bene il percorso, prima come vigile urbano e poi funzionario dello sportello Suap. «Ai tempi d’oro delle miniere, gli ambulanti arrivavano da diverse parti dell’isola, oltre 60 stalli occupati. Si trovavano diversi articoli a prezzi contenuti, ma soprattutto era un luogo integrante della cultura e delle tradizioni. Passeggiare tra le bancarelle significava non solo comprare il pesce fresco, i formaggi, frutta e verdura, le castagne di altri paesi».

I primi segnali di crisi si sono visti 25 anni fa con il trasferimento in via Fratellanza Operaia. «Non piacque. Complicato piazzare le bancarelle nei tratti in discesa e poi la mazzata del Comune col raddoppio del costo per l’occupazione del suolo pubblico. Altra croce con lo spostamento all’Anfiteatro. Difficile da raggiungere per le persone anziane, le solo rimaste affezionate allo storico mercatino. Neppure l’arrivo degli extracomunitari è servito a rimetterlo in moto». Dispiaciuti gli ambulanti. «È triste – dice un rivenditore di frutta e verdura, Fabio Sanna – constatare che le persone non si avvicinano più a noi, fermi a pochi passi da casa. Nel commercio non c’è più il rapporto umano di una volta: denaro e merce». E gli anziani rimpiangono il mercatino. «Era occasione d’incontro. Non disturbava il linguaggio colorito dei commercianti, le offerte pubblicizzate su cartelloni improvvisati con slogan divertenti, i colori e i profumi dei nostri prodotti».

Vecchio e nuovo

E se le bancarelle sono scomparse, negli ultimi 10 anni 60 negozi hanno abbassato le serrande in paese e sulla Costa Verde, erano il doppio. «Da Arbus – sottolinea il primo cittadino – le persone si spostano nei supermercati limitrofi. Nei negozi locali vanno per acquistare un prodotto dimenticato, come un pacco di zucchero. Non è un rimprovero, un invito a riflettere: è inutile lagnarsi perché i negozi chiudono e il mercatino non c’è più». Da poco si è accesa una luce. «Sono 48 le attività che hanno aderito al centro commerciale naturale», dice il presidente, Fabio Uccheddu.

