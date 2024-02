L’ultimo abitante della Giara 

Inviata

Gesturi. «La solitudine? È l’ultimo dei miei problemi». Antonio Addari vive alle porte del paradiso. Qui, a quattro passi dalla fortezza naturale dove corrono liberi centinaia di cavallini selvatici, lui ha posizionato tutto ciò di cui ha bisogno. Un camper nel quale dormire e mangiare, una fila di vecchie bici da prestare ai visitatori e un furgoncino della Renault per tornare nel mondo (ma solo se è proprio necessario). Va così da più di dieci anni. «Sono l’ultimo abitante non riconosciuto della Giara e alla mia vita di prima non tornerei mai».

Un’esistenza nuova

La sua seconda vita è iniziata circa dieci anni fa. «Era l’inverno del 2013 e non avevo un progetto, né un posto dove andare. Sono salito sulla mia Dacia Sandero e sono venuto qui, non mi sono mai guardato indietro». Dalla prima notte trascorsa in auto molte cose sono cambiate. «All’inizio ho costruito una baracchetta in cui vivere, ma mi hanno detto che era abusiva e l’ho dovuta abbattere. Così è arrivato il camper». Il Ducato della Fiat immatricolato ormai molti decenni fa è parcheggiato al centro di un fazzoletto d’erba, ha qualche sbucciatura di ruggine e una famiglia di gatti se ne sta là sotto al riparo nello spazio tra le grosse ruote anteriori. In una mattina di mercoledì dell’anno nuovo sulla Giara soffia forte il maestrale ma Antonio Addari non ha paura del freddo. «Ci sono stati giorni in cui la pioggia scendeva orizzontale per via delle raffiche, ma io qui sto bene, ho la stufa, la televisione, non mi manca nulla».

Nuraghi in vendita

Eppure, in passato la sua vita era tutta un’altra cosa. Fin da giovane ha faticato su e giù per la Sardegna, di foresta in foresta per estrarre il sughero da destinare alle fabbriche della Gallura. Poi, il tentativo di gestire un locale sull’altopiano, il lavoro naufragato tra i debiti, un matrimonio andato a rotoli e una vita da ricostruire a 55 anni suonati. A pensarci ora, che di anni ne ha 65, gli sembra passata un’eternità. «Ho sempre avuto molta manualità, sono un artigiano e così raccoglievo bastoncini, scarti di sughero e realizzavo dei nuraghi in miniatura. Mi caricavo la macchina e facevo le bancarelle: andavano a ruba, alla gente piacevano, i turisti ne andavano matti. Costruivo nuraghi e piccoli presepi». Addari, che tutti chiamano Asfo come Asfodelo, ha tirato avanti così per un po’. «Ormai vivevo sulla Giara da tempo quando mi regalarono due vecchie bici. Io le ho lasciate qua fuori e un giorno un ragazzo che stava iniziando la visita dell’altopiano mi ha chiesto se potevo prestargliele, quando è tornato le ha restituite e mi ha lasciato la mancia. Da allora ne ho messo insieme parecchie e durante la stagione estiva, quando i visitatori vengono a scoprire questo angolo di paradiso, io do loro le bici e loro in cambio mi lasciano un’offerta».

In vacanza

Le giornate scivolano via sempre uguali. «Quasi ogni mattina faccio il giro della Giara, quando c’è il sole mi metto seduto su quel muretto e aspetto che i cavallini si avvicinino. Di me non hanno paura, ormai ci conosciamo, ci siamo studiati a lungo. Gli animali spesso sono migliori delle persone. Per questo sono felice di vivere qui. E so che qualcuno mi apostrofa come eremita, ma io non lo sono: ho i miei amici e qualche volta vengono a trovarmi, ma solo quando li invito io». Archiviata la stagione turistica, Addari non abbandona la sua postazione con vista. «In inverno vado in vacanza nel posto più bello che esista, migliaia di persone ogni anno viaggiano per giorni e giorni e lo vanno a visitare: è l’altopiano della Giara, il paradiso, il mio posto nel mondo».

